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Нужен ли нам сапропель?

№ 4(4) от 01.06.2006 [«Аргументы Недели », Мария ДУТОВА ]

Нужен ли нам сапропель?

 Сапропель – такое воздушное слово, а переводится с латыни как «гнилая грязь». На самом деле это и есть грязь – донные отложения, или ил в пресных озерах, прудах и реках. Ил – очень ценное органическое удобрение, обогащенное микроэлементами и биостимуляторами.

 ВЗВЕШЕННЫЕ воде мелкие частицы и растворенные минеральные вещества оседают на дно, за много лет образуется удобрение. В проточных водоемах в сапропеле больше органики, в стоячих – минеральных веществ. Самым ценным считается сапропель из речек.

 Прежде чем удобрять сапропелем огород, нужно знать его состав. Желающие грамотно соблюдать агротехнику могут сделать анализ образца ила в специальных агрохимических лабораториях. Однако сегодня использовать сапропель нужно очень осторожно и совсем по другой причине. Как в никакой другой почве, в донных отложениях скапливаются все «отходы» с полей, с дорог, из очистных сооружений. Если водоем расположен вдоль автотрассы, содержание тяжелых металлов в иле в десятки раз превышает все нормы! В водоемы стекают с полей все ядохимикаты и избыток минеральных удобрений, неф­тепродукты с дорог. И «кислотные» дожди оказываются там же.

 Поостерегитесь покупать сапропель из неизвестных водоемов. Такое удобрение пойдет только во вред.

 А если в вашем водоеме растут кувшинки, значит, ил на дне «чистый».

 Вам повезло, если рядом есть экологически чистый пруд или речка, по берегам которой нет промышленных предприятий и городов. Сапропель значительно снизит кислотность суглинков, увеличит содержание микроэлементов и гумуса. В течение 4–5 лет после добавления качест­венного сапропеля в огород вы можете обойтись без органики. Сапропель считается лучшим удобрением для бедных легких песчаных почв. В состав сапропеля входят органические коллоиды, которые поглощают и удерживают большое количест­во воды. Поэтому ил обладает большой влажностью. Если положить его толщиной 15 см на дно посадочных ям в песчаных почвах, то получится замечательный водонепроницаемый слой. Ил будет удерживать влагу и еще медленно удобрять!

 Оставьте некоторое количество ила на зиму на «свежем» воздухе. После промораживания структура сапропеля изменится, он станет рыхлым, с влажностью не более 18–20%. В таком виде его удобно применять в виде подкормок и мульчирования.

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