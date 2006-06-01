Не забудьте про огурец

СЕЙЧАС наши огородники выращивают огурец, в основном, в парниках и теплицах, благо обилие и доступность светопроницаемых укрывных материалов позволяет получать урожай огурчиков с ранней весны. Но опытные огородники не отказываются от посева огурцов в открытый грунт. И они правы.

Во-первых, пчелоопыляемые грунтовые огурчики – самые вкусные, самые хрустящие! Они и в засолке, и в маринованном виде вкуснее получаются.

Во-вторых, грунтовые огурцы дадут вам мощную волну зеленцов, когда растения в парнике уже «устали» или ослаблены борьбой с болезнями.

А в-третьих, летом в парниках огурец часто страдает от перегрева, что приводит к образованию мужских цветков, а попросту – пустоцветов! Агротехника выращивания огурца такая же, как и кабачка, только места каждому растению так много не требуется.

Огурец всегда был любим крестьянами. Ради хорошего урожая даже употребляли разные заговоры, обряды и приметы. Например, сажать огурцы надо под вечер или в пасмурную погоду, иначе будет много пустоцвета. А еще: если лягушки (!) квакают мало, недружно и поодиночке – урожая не будет.

В изданной более ста лет назад книге «Всенародная агрономия» (ее автор – один из образованнейших людей своего времени, агроном, министр земледелия царской России А.С. Ермолов), приводится любопытное поверье русских огородников: «Огурцы надо сажать скрытно, чтобы не видал никто из соседей и даже из домашних, не участвующих в этой работе; особенно надо таиться при посадке первой гряды. Первый выросший огурец также надо скрыть и закопать в огороде. Если кто недобрым глазом подсмотрит посадку огурцов, то будет много желтых, раньше времени поблекших плетей. Чтобы большие огурцы родились, зарывают в гряды пест (пестик для ступки – ред.)».