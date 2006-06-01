Что просят кабачки

В первой декаде июня в средней полосе сеют в открытый грунт кабачки, так же как огурцы и другие тыквенные. Еще возможны заморозки, но пока семена взойдут, погода наладится. Эти южные растения хорошо прижились на наших огородах, их консервируют, жарят, тушат. Молоденькие завязи хороши в салатах. Избыток урожая кабачков с удовольствием съедят коровы и козы. Уход за кабачками не так уж сложен, выполните его, и они отблагодарят вас отличным урожаем.

НЕ САЖАЙТЕ кабачки после других тыквенных, особенно они не любят расти после огурца. Размещайте их после моркови, свеклы, лука, картофеля, зеленных культур. На прежнее место возвращайте не раньше, чем через 5 лет.

Этим растениям требуется очень много места, не менее 1 кв. м на одно растение. Загущенные посадки урожай не увеличат, а только затормозят образование плодов. И от временного подселения на эту «жил­площадь» других растений пользы не будет. Кабачки угнетающе действуют даже на сорняки.

Конечно, эти неженки очень любят тепло, особенно теплые ночи. При низких ночных температурах они вообще перестают вегетировать. Потому в открытый грунт их высаживают уже в июне, когда день длинный и теплый, +20… 25, и ночь – короткая и не холодная, +16… 18. Кабачки любят солнце. В тени они растут плохо, и урожая никакого не получится.

Им нужна плодородная почва. Тяжелые, бедные, кислые почвы надо сначала улучшить, только потом можно получить урожай. На 1 кв. м вносят 4–6 кг навоза или компоста и 60–80 г комплексных минеральных удобрений под осеннюю перекопку. Кислую почву предварительно известкуют. Но навоз и известь нельзя вносить одновременно. Если известь добавить осенью, то навоз – весной. Известь можно заменить золой, добавляя по 30–40 г при посадке в лунку. После образования второго листа регулярно подкармливайте кабачки каждые 10 дней. Для подкормок растворите в 10 литрах воды 50–60 г комплексного удобрения. Поливайте под корень. Можно использовать коровяк – одну литровую банку на ведро воды. На песчаных почвах кабачкам не хватает магния, внесите под перекопку 1–3 г сульфата магния на квадратный метр.

Кабачки нужно поливать обильно и регулярно, промачивая почву на глубину не менее 20 сантиметров. Образующуюся почвенную корку обязательно рыхлят. Корни должны дышать. «Духоты» растение не переносит. Когда появятся 3–4 листа, кабачок надо окучить для образования придаточных корней.

Молодые завязи вкуснее и полезнее, чем крупные. Не допускайте перерастания. Кабачки очень плодовиты. Лучший размер – 15–20 см в длину. Совсем молоденькие (5–8 см) очень хорошо мариновать, как огурцы.

Мария ДУТОВА

Чтобы ноги были в тепле

САМОЕ подходящее место для кабачков в небольшом огороде – прошлогодняя компостная куча. Им там и тепло, и вкусно. Почва легкая, хорошо дышит. Только поливайте почаще. Поверх компоста насыпьте огородной земли слоем 8–10 см, и в эту почву посадите кабачки. Куча – это теплая грядка, поэтому в нее кабачки можно высаживать и пораньше. Надо только укрыть лутрасилом. На квадратный метр кучи можно посадить и не одно растение, а даже пять. Плети кабачков пустить в разные стороны. Питания на всех хватит.

Лариса ЕРПИЛОВА, г. Пенза

ЕЩЕ один любительский опыт. Посадите кабачки в теплице около стенки, а плети пропустите под пленкой наружу. Растение любит, чтобы «ноги» были в тепле. Для этого эксперимента используйте длинноплетистые сорта (например, «Белоплодный»), кустовые (цуккини) не годятся.

Виктор СМАГИН, г. Нижний Новгород