//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Сад-огород

Что просят кабачки

№ 4(4) от 01.06.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Что просят кабачки

 В первой декаде июня в средней полосе сеют в открытый грунт кабачки, так же как огурцы и другие тыквенные. Еще возможны заморозки, но пока семена взойдут, погода наладится. Эти южные растения хорошо прижились на наших огородах, их консервируют, жарят, тушат. Молоденькие завязи хороши в салатах. Избыток урожая кабачков с удовольствием съедят коровы и козы. Уход за кабачками не так уж сложен, выполните его, и они отблагодарят вас отличным урожаем.

 НЕ САЖАЙТЕ кабачки после других тыквенных, особенно они не любят расти после огурца. Размещайте их после моркови, свеклы, лука, картофеля, зеленных культур. На прежнее место возвращайте не раньше, чем через 5 лет.

 Этим растениям требуется очень много места, не менее 1 кв. м на одно растение. Загущенные посадки урожай не увеличат, а только затормозят образование плодов. И от временного подселения на эту «жил­площадь» других растений пользы не будет. Кабачки угнетающе действуют даже на сорняки.

 Конечно, эти неженки очень любят тепло, особенно теплые ночи. При низких ночных температурах они вообще перестают вегетировать. Потому в открытый грунт их высаживают уже в июне, когда день длинный и теплый, +20… 25, и ночь – короткая и не холодная, +16… 18. Кабачки любят солнце. В тени они растут плохо, и урожая никакого не получится.

 Им нужна плодородная почва. Тяжелые, бедные, кислые почвы надо сначала улучшить, только потом можно получить урожай. На 1 кв. м вносят 4–6 кг навоза или компоста и 60–80 г комплексных минеральных удобрений под осеннюю перекопку. Кислую почву предварительно известкуют. Но навоз и известь нельзя вносить одновременно. Если известь добавить осенью, то навоз – весной. Известь можно заменить золой, добавляя по 30–40 г при посадке в лунку. После образования второго листа регулярно подкармливайте кабачки каждые 10 дней. Для подкормок растворите в 10 литрах воды 50–60 г комплексного удобрения. Поливайте под корень. Можно использовать коровяк – одну литровую банку на ведро воды. На песчаных почвах кабачкам не хватает магния, внесите под перекопку 1–3 г сульфата магния на квадратный метр.

 Кабачки нужно поливать обильно и регулярно, промачивая почву на глубину не менее 20 сантиметров. Образующуюся почвенную корку обязательно рыхлят. Корни должны дышать. «Духоты» растение не переносит. Когда появятся 3–4 листа, кабачок надо окучить для образования придаточных корней.

 Молодые завязи вкуснее и полезнее, чем крупные. Не допускайте перерастания. Кабачки очень плодовиты. Лучший размер – 15–20 см в длину. Совсем молоденькие (5–8 см) очень хорошо мариновать, как огурцы.

Мария ДУТОВА

Чтобы ноги были в тепле

 САМОЕ подходящее место для кабачков в небольшом огороде – прошлогодняя компостная куча. Им там и тепло, и вкусно. Почва легкая, хорошо дышит. Только поливайте почаще. Поверх компоста насыпьте огородной земли слоем 8–10 см, и в эту почву посадите кабачки. Куча – это теплая грядка, поэтому в нее кабачки можно высаживать и пораньше. Надо только укрыть лутрасилом. На квадратный метр кучи можно посадить и не одно растение, а даже пять. Плети кабачков пустить в разные стороны. Питания на всех хватит.

Лариса ЕРПИЛОВА, г. Пенза

 ЕЩЕ один любительский опыт. Посадите кабачки в теплице около стенки, а плети пропустите под пленкой наружу. Растение любит, чтобы «ноги» были в тепле. Для этого эксперимента используйте длинноплетистые сорта (например, «Белоплодный»), кустовые (цуккини) не годятся.

Виктор СМАГИН, г. Нижний Новгород

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

Москва будет добиваться от Киева заключения краткосрочного договора на транзит газа в Европу после 2019 г., чтобы выиграть время для завершения строительства газовых магистралей. О поистине теплом будущем Украины размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//Общество

Лавров: вывод ПРО США в космос приведет к очередному витку гонки вооружений

Лавров: вывод ПРО США в космос приведет к очередному витку гонки вооружений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что реализация планов США по размещению в космосе элементов противоракетной обороны приведет к очередному качественному витку гонки вооружений.

//В мире

«Я русофил..» - самые запоминающиеся высказывания Бориса Джонсона о России

«Я русофил..» - самые запоминающиеся высказывания Бориса Джонсона о России

На пост премьер – министра Великобритании официально вступил бывший глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон. Новый премьер запомнился многим благодаря критичному отношению к России. Сайт Newsader сделал отличную подборку высказываний главного русофила Великобритании

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Суд обязал СБУ возбудить дело против Порошенко по факту захвата власти

Суд обязал СБУ возбудить дело против Порошенко по факту захвата власти

Украинскую контрразведку обязали возбудить уголовное дело против бывшего президента Украины. Его обвиняют в захвате власти. Об этом сообщают украинские массмедиа.

//Общество

В Сибири горят леса, площадь пожаров в Новосибирской области составляет более 1 млн га

В Сибири горят леса, площадь пожаров в Новосибирской области составляет более 1 млн га

В Сибири почти две недели горят леса. Пожары в Новосибирской и Иркутской областях, в Красноярском крае. На сегодняшний день в Красноярском крае прогнозируется пожарная опасность I класса.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Всплывет ли правда майдана?

Всплывет ли правда майдана?

Украинский журналист Дмитрий Гордон в интервью российским СМИ заявил, что в ближайшее время новый президент Владимир Зеленский назовет имена тех, кто стрелял на майдане в 2014 году. И тех, кто отдал приказ стрелять. И судя по намекам, это будут имена далеко не российских офицеров

//Спорт

Юлия Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом и стала шестикратной чемпионкой мира

Юлия Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом и стала шестикратной чемпионкой мира

Россиянка Юлия Ефимова завоевала золото чемпионата мира по водным видам спорта в заплыве на 200 метров брассом. Результат Ефимовой - 2 минуты 20,17 секунды. Российская пловчиха стала шестикратной чемпионкой мира.

//Здоровье

В Минздраве перечислили три самых опасных заболевания для россиян

В Минздраве перечислили три самых опасных заболевания для россиян

Главный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Елена Малинникова рассказала, какие три инфекционные болезни являются наиболее опасными для взрослых россиян.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//В мире

Власти США расширили санкции против Кубы

Власти США расширили санкции против Кубы

Американская администрация сегодня расширила санкции в отношении Кубы. Соответствующую информацию вечером в пятницу, 26 июля, сообщили сотрудники пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов.

//Новости СМИ2

//Общество

Задержанный за убийство 26-летней Натальи Басовой в Раменском проверяется в причастности к убийству девушки в Крыму

Задержанный за убийство 26-летней Натальи Басовой в Раменском проверяется в причастности к убийству девушки в Крыму

Следователями получены данные, что Артем Шустов ранее судим за незаконный оборот оружия. Он также проверяется на причастность к совершенному убийству девушки в 2014 году в Крыму.

//В мире

Евросоюз осудил решение руководства США вернуть смертную казнь

Евросоюз осудил решение руководства США вернуть смертную казнь

В Евросоюзе в пятницу, 26 июля, осудили решение федеральных властей Соединенных Штатов Америки о возобновлении приведения в исполнение смертных приговоров после шестнадцатилетнего моратория.

//Спорт

МОК направил России официальное приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио

МОК направил России официальное приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио

Международный олимпийский комитет направил России официальное приглашение принять участие в Играх XXXII Олимпиады в Японии. Летние Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио.

//Шоу-бизнес

Суд запретил выезд за границу и заблокировал счета футболисту Дмитрию Тарасову из-за алиментов

Суд запретил выезд за границу и заблокировал счета футболисту Дмитрию Тарасову из-за алиментов

Бывший муж Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов стал временно невыездным. Первая жена футболиста впервые за 10 лет потребовала индексации размера ежемесячных выплат на их ребенка.

//Происшествия

В Казани задержан мужчина, управлявший машиной с ребенком на руках

В Казани задержан мужчина, управлявший машиной с ребенком на руках

В Казани задержали мужчину, который управлял автомобилем сервиса каршеринг с ребенком на руках. Местный житель ранее 25 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

//Общество

Арестованные крымские татары: преступники или сумасшедшие?

Арестованные крымские татары: преступники или сумасшедшие?

Накануне троих мужчин, которых задержали зимой в рамках «дела Хизб ут-Тахрир» (запрещенная в России организация), поместили в психиатрическую больницу

//Новости партнеров

//В мире

Рыболовы из Дании обеспокоены одним из маршрутов газопровода "Северный поток – 2"

Рыболовы из Дании обеспокоены одним из маршрутов газопровода "Северный поток – 2"

Датские рыболовы обеспокоены тем, что юго-восточный маршрут газопровода "Северный поток – 2" способен повлиять на промысел трески. Этот путь ранее предложили рассмотреть сами власти Дании.

//Шоу-бизнес

"Как Ленин в октябре" или зачем Гарик Харламов побрился наголо?

"Как Ленин в октябре" или зачем Гарик Харламов побрился наголо?

Ну что не сделаешь ради подписчиков? А ради шести миллионов? Гарик Бульдог-Харламов решил побиться налысо. «Все равно меньше чем у Бузовой, а она наголо не брилась», - написали ему подписчики

//В мире

Латвийское чудо: икона Пресвятой Богородицы "Якобштадтская"

Латвийское чудо: икона Пресвятой Богородицы "Якобштадтская"

Сегодня в латвийском городе Екабпилсе, в Свято-Духовом мужском монастыре святой праздник – годовщина принесения домой единственной чудотворной иконы Латвии Пресвятой Богородицы «Якобштадтская». Сотни паломников съехались помолится латвийскому чуду.

//Шоу-бизнес

Дочь Ренаты Литвиновой в образе королевы покорила поклонников

Дочь Ренаты Литвиновой в образе королевы покорила поклонников

Снимок дочери актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой Ульяны покорил поклонников. На фотографии, которая была опубликована в сети в ночь на пятницу, 26 июля, девушка запечатлена в образе королевы.

//Шоу-бизнес

Певица Лада Дэнс похвалилась фигурой в бикини и отдельно ножками

Певица Лада Дэнс похвалилась фигурой в бикини и отдельно ножками

Певица Лада Дэнс, которой будущей осенью исполнится 53 года, опубликовала фото в бикини. В июле артистка провела отпуск на море. Дэнс сначала выложила фото "пары стройных ног".

//Общество

Кондитеры объяснили, почему торты и пирожные из пальмового масла стоят недорого

Кондитеры объяснили, почему торты и пирожные из пальмового масла стоят недорого

Россиянам рассказали о подорожании кондитерских изделий. Из-за отмены льготной ставки НДС на пальмовое масло, пирожные и торты в ближайшие полгода подорожают на пять-семь процентов, сообщают Известия.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры