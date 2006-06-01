Скажи, крот: ты друг или враг?

Кроты на участке доставляют садоводу-огороднику много проблем. Как расстраивают садовода кучи земли в самых неподходящих местах, особенно на взлелеянном газоне! А подкопанные и увядшие растения! Опять же, червяков поедает это противное животное. В мае–июне они очень активны, а в огороде все растения молоденькие и нежные. Как же с кротами бороться? Не расстраивайтесь, решение всегда можно найти.

НА САМОМ деле, крот совсем не заслуживает истребительных мер, и его присутствие на огороде говорит о вас как о хорошем хозяине. Значит, земля ухожена, рыхлая и «вкусная» (вас это утешило?). На плохих землях крот жить не любит. Опять же, уничтожив животных, мы нарушим естественный биоценоз, а это, несомненно, опаснее любого крота. Существует немало способов, как выселить крота со своей земли.

Сейчас продаются ультразвуковые отпугиватели кротов. Эффективность их в целом не очень высока. Крот отходит недалеко, на безопасное расстояние, а насовсем с участка не уйдет. Он подождет, когда батарейки в кротопугале «сядут».

Более надежный способ – соорудите ловушки. Аккуратно откопайте кротовый ход, и вниз, поперек хода, вкопайте двухлитровую банку или кастрюлю (рис.). Ползущего крота ослепит сверху яркий дневной свет, и он повернет вниз, в… банку. Оттуда без вашей помощи крот не выберется. Соберите животных и отнесите подальше от своих угодий, в поле или на опушку леса.

Можно также блокировать наступление кротов по всем направлениям. Выкопайте поперек ходов небольшие канавки и насыпьте в них землю, смоченную керосином, а потом чистой почвой. Нарушить эту границу крот уже не решится.

Крот – умное животное, если в начале сезона активно его выживать, он поймет и покинет ваш участок.

Ну, а так как садоводов даже в мае уже волнуют прогнозы на зиму, приводим соответствующую кротовую примету: если норки у кротов отверстием к северу, зима будет теплая; к югу – холодная; к востоку – сухая; к западу – сырая.



Дорогие читатели! Тема борьбы с кротами (впрочем, и с другими вредителями тоже) всегда очень злободневна. Поделитесь с нами стратегией и тактикой на этом фронте. Ждем ваших писем.