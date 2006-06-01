Как избавиться от старого хрена

«Зимой мы с дочкой и зятем купили дом в деревне под дачу. Весной, когда снег растаял, увидели, что кругом один хрен, от старых хозяев остался! Участок оказался крайне запущенный. По совету «добрых» местных жителей (нарочно ведь сказали!) мы весь огород перепахали и разровняли. А теперь маленький хренок как газон взошел! Может вы, люди новые, чего подскажете?»



Селивановы, дер. Пенево, Ленинградская область.

ДА… с перекопкой вы погорячились. Как гласит старорусская пословица, «отплодчивее хрена нету огородины». Действительно, плодовитости хрена можно только позавидовать. Из каждого кусочка корня в плодородной почве вырастает новое растение. Перекопав почву вместе с корневищами хрена, вы их размельчили и… размножили это агрессивное растение.

Не отчаивайтесь. Срочно примените метод «истощения»! Этот способ используют в земледелии для уничтожения корнеотпрысковых сорняков. К таким растениям и хрен относится. Подрежьте лопатой на глубину 10 см каждый кустик хрена. Да, придется потрудиться, сами виноваты! Каждый кусочек хрена начинает прорастать, иногда с большой глубины, расходуя при этом почти весь запас сил в корешке. Молодому растению сначала нужны листочки, а уж потом оно начнет строить собственную корневую систему. Вот на этом этапе листья и подрезайте. Одно-два подрезания, и хрена как ни бывало!

Если растение уже окрепло, то есть образовало собственные корешки, постарайтесь его выкопать с корнями с максимальной глубины, а потом и «истощайте» вновь прорастающие растения.

Методом «удушения» называется запахивание прорастающих сорняков на глубину пахотного горизонта. Он годится для корневищных растений, но только не для хрена.

Не претворяйте в жизнь случайные советы случайных людей. Читайте учебную сельскохозяйственную литературу, а лучше нам пишите, спрашивайте.

Как извести взрослое растение

ВЗРОСЛОЕ растение хрена извести не просто, но можно. Вдоль корня сделайте острой палкой (или корнеудалителем) лунку, как можно глубже. Залейте туда горячий насыщенный раствор поваренной соли. Иногда «обработку» приходится повторять. Обычно хрен погибает. Но не увлекайтесь, все-таки вы засоляете землю.

Как лучше выращивать

ЕСЛИ вы не собираетесь разводить хрен в промышленном масштабе – этот способ ваш. На участке всегда найдется старое ведро или небольшая бочка. Сделайте в них дренажные отверстия, закопайте в огороде и посадите внутрь хрен. Для сбора урожая емкость выкопайте, хрен аккуратно извлеките, чтобы мелкие корешки не попали на поле. Посадите новый корешок и снова закопайте. Все.