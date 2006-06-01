Уха из крапивы

Река Люнда берет свое начало в Костромской обл. и, вдоволь напетлявшись по Нижегородской обл., впадает в Ветлугу, а та уже своим чередом в Волгу на территории Республики Мэрий Эл. Общая протяженность около двухсот километров.

ВЕСНА в этом году на Люнде припозднилась. Большая вода прошла быстро, и только на заливных лугах и в старицах еще подзадержалась. Щука и окунь икру отбили, а вот для «бели» вода пока прохладновата. Сильного клева нет, но на ушицу рыбки всегда наловить можно. Охота на утку в этом году запрещена, и стоит поэтому на Люнде и Ветлуге непривычная в эту пору тишина. В это время птица садится на гнезда, с Волги по притокам заходит на нерест тюлька и начинается весенний бой жереха, словом, все в природе идет своим чередом.

Село Красная горка рассыпалось по берегу Люнды километра на полтора. Время здесь течет, как и сама река Люнда, – плавно, размеренно. Рыбы в Люнде и Ветлуге много, и ловят ее не только рыболовы-любители, но и артельщики. Вечером по берегам реки пыхтят рыбацкие костерки, сидят вокруг прокопченного котелочка мужички, стучат ложечки, звякают стаканчики.

Вот у такого костерка и был записан в коллекцию рецепт весенней ухи из крапивы: несколько картофелин и морковь чистят, рубят крупно (морковь чуть мельче) и бросают в кипящую воду, добавляют соль. Такая же судьба у луковицы. Из всего улова выбирают всю мелочь, чистят и разом варят в марле. Через десять минут марлю вынимают. Мелочь больше не нужна. В этот момент в костерке должны остаться только угли. Это нужно, чтобы котелок кипел ровно. Далее в уху кладут «крупняк». В нашем случае это были два линька, нарезанные довольно крупными порциями. В этот же момент уже можно кинуть специи. Десяти минут достаточно, чтобы рыба сварилась. Собственно в этот момент котелок снимают с костра, ставят на два полешка и добавляют туда молодую крапиву и вливают пятьдесят грамм водки или самогона. Если у вас еще осталось мужество терпеть, дайте ухе пять минут настояться, если нет, то приступайте к еде немедленно. Приятного вам аппетита!