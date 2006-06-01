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Его величество карась

Эх, «лапоть», нет тебе равных ни в удовольствии ужения, ни на сковороде в сметане

№ 4(4) от 01.06.2006 [«Аргументы Недели », Владимир ДОРОФЕЕВ ]

Его величество карась

 Ловят карася на Руси испокон веков, и сказки про него складывали, и классики про него писали. Был карась любим и А.П. Чеховым, да и Л.П. Сабанеев немало о нем написал. И несмотря на то что карася много и в Европе, и в Азии, все же рыбка эта воистину российская…

 УЖЕНИЕМ карася одержимы и селяне, и горожане. А все потому, что найти его можно практически в любой «луже» – прудике, озерце торфяном, даже в заболотинках. И вырастает он в таких местах порой до одного-двух килограммов, а то и более. Особенно там, где нет ему преград для роста. Где отсутствует массовое истребление рыбьего поголовья посредством варварских сетей и электроудочек.

 Сейчас – начало лета. И это, пожалуй, наиболее удачное время для ловли такой красивой и вкусной рыбы, как карась. И хотя в средней полосе России нерест его растягивается порой до августа, именно сейчас он ловится успешнее всего. Даже нерестящийся карась кормится – пусть и не с такой активностью.

 Наиболее удобно ловить карася 6–7-метровым удилищем. Это может быть как удочка без колец, с глухой оснасткой, так и удилище болонского типа, т.е. с пропуск­ными кольцами, катушкодержателем и, соответственно, – катушкой (безынерционной или инерционной – кому что нравится). Преимущество удилища с кольцами и катушкой в том, что благодаря им можно стравливать леску, предотвращая ее обрыв, без боязни упустить рекордный экземпляр. Удилище без колец (именуемое маховым удилищем) более легкое, им гораздо проще «работать» как при забросе оснастки, так и при вываживании. Однако большинство маховых удилищ рассчитаны на ловлю некрупного карася до 0,5-1 килограмма. Да и в сильно заросших водоемах с удилищем без колец ловить достаточно проблематично, так как используются более тонкие лески, неспособные выдерживать максимальные нагрузки. Особенно при вываживании через водную растительность.

 Карась – рыба достаточно осторожная, и желательно использовать тонкие лески. При ловле удилищем без колец в качестве основной применяют леску диаметром 0,1–0,12 мм, с поводком, длиной 15–25 см, диаметром на 0,02 мм менее основной лески. При ловле удилищем с кольцами мельчить с диаметром лески особо не стоит. В качестве основной применяйте мононить (обычная леска) диаметром 0,14–0,16 милиметра

 А вот крючок – особо важен при ловле карася. При ловле некрупного «сковородника» до 200–300 г на мотыля, опарыша – используйте крючок бронзового цвета №18–20 по международной классификации. Если вы ловите на растительные насадки или крупного червя, то крючок следует ставить №14–16. При ловле на кукурузу – того же номера, но желтого цвета.

 Карась – рыба всеядная. Это своего рода «водяной поросенок». Однако в каждом отдельно взятом водоеме он предпочитает ту или иную пищу. Бывает даже – существуют два проточных пруда, расположенных рядом. В одном карась хорошо ловится на манку, тесто, перловку, а в другом – кроме как на опарыша или червя его не поймать. Поэтому к выбору приманок надо подходить конструктивно и основательно. При выезде на малознакомый или неизвестный водоем запаситесь разнообразными наживками. Желательно, если это будет полный арсенал. Необходимо взять распаренную перловку, тесто, геркулес. Из животных насадок – мотыля, опарыша, червя. Перловку приготовить очень просто – встав с утра, вскипятите чайник, засыпьте в термос полстакана перловой крупы, залейте на 45 мин. кипятком. Можно туда добавить половинку чайной ложки сахара либо 1/3 чайной ложки меда. И насадка готова. Червя при ловле карася желательно пропитать чесночным запахом. Для этого через выжималку отожмите пару-тройку головок чеснока и в емкость с червями поместите чесночный жмых за сутки до рыбалки. Карасю это ой как нравится.

 Прикорм при ловле карася обязателен. Он может быть самым обыкновенным, доступным любому жителю деревни, села или города. На день ловли я могу порекомендовать простой и доступный рецепт. 1 кг панировочных сухарей, желательно ржаных, полкило подсолнечного жмыха, 200 г гороховой муки, 200 г геркулеса, горсть-две мелко нашинкованных червей, полголовки отжатого чеснока. Такая прикормка «работает» на большинстве карасевых водоемов.

 А уж приготовить карася – проще некуда. Самый простой и быстрый рецепт таков – не очищая рыбину от чешуи (карась свыше 300–400 г), потрошите ее, натираете чешую солью, перчите и снаружи, и внутри, обмазываете майонезом, заворачиваете в фольгу и на 40–50 минут кладете в хорошо разогретую духовку. Получается наивкуснейший паровой карась. Когда он приготовится, разламываете рыбу меж ребер напополам и вилкой аккуратно едите истинный деликатес.

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