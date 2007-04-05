Дома с собачкой

Ребенку - компаньона!

Часто щенка покупают по принципу: ой, какая милая мордашка, давай купим! А с «мордашкой», оказывается, надо не просто гулять, а бегать часа по два, высунув язык, иначе она от скуки начинает квартиру разносить. Или купят люди мастифчика, а потом удивляются, что собачке на обед одной куриной шейки мало, она норовит недельный доход семьи за один присест скушать.

Если вы заводите собаку для ребенка, соизмеряйте возраст чада и габариты питомца. Особенно когда вы лично не сможете уделять достаточно времени воспитанию собаки. До пятнадцати лет (а то и больше) ребенок не сможет самостоятельно гулять с крупной собакой - он просто с ней не справится. К таковым относятся все овчарки, ротвейлер, доберман, ризеншнауцер, стаффорд, импортные молоссы (бордосский, немецкий и аргентинский доги, кане­-корсо, фила-­бразилейро, бульмастиф). Эти собаки своенравны, агрессивны, тяжелы для ребенка в дрессировке. Указанные породы подойдут спортивным, волевым, обеспеченным людям в возрасте от 20 до 50 лет. Помните, что прогулка для этих собак не может быть короче двух-­трех часов в день.

Ребенку и одиноким пожилым людям идеально подойдут собаки­-компаньоны и декоративные породы: лабрадор, пудель, миттель­ и цвергшнауцер, пекинес, мопс, французский и английский бульдоги, шпицы, колли.

Не верьте рекламе

Людям азартным, подвижным, активным (любого возраста!) лучше всего взять щенка какой-либо охотничьей породы. Любого терьера (исключая эрделя и черного терьера), таксу, лайку, борзых, легавых. Скучать с ними не придется. Для представителей охотничьих пород круглогодично организуются всевозможные соревнования, полевые испытания, бега.

Если вам нужна зубастая-­когтистая охрана, вы должны отдавать себе отчет, что любая охранная собака - социально опасна. То есть представляет реальную угрозу для окружающих. А значит, ее нельзя отпустить с поводка побегать в парке, как, например, лабрадора или фокса.

Самое же главное, что следует учитывать при выборе домашней собаки, - это возраст щенка, которого вы берете в дом. После четырехмесячного возраста (и чем старше, тем сложнее) он все труднее привыкает к новой обстановке, к вашей семье. Склонен агрессивно отстаивать собственное мнение, которое у него уже есть. Демонстрировать домашним независимость, не задумываясь, пуская зубы в ход.

Помните также, что выращивание некоторых собак требует немалых денег. К примеру, чтобы вырастить полноценного пса, такие разные породы, как йоркширский терьер, кане-корсо, «кавказец» и английский бульдог, потребуют немалых расходов. Одни дороги сами по себе, другим нужен постоянный уход за шерстью, третьи никак не обойдутся без дорогущих витаминно-минеральных добавок для роста и суставов…

Аллергикам, кстати, вовсе необязательно отказываться от собаки. Им подойдут пудели, шнауцеры и терьеры - они не линяют, но требуют стрижки или тримминга (удаления отмерших волос) минимум два раза в год.

В заключение скажем: не становитесь жертвой навязчивой рекламы той или иной породы, оцените трезво свои возможности. И только в таком случае выбранная собака станет не обузой, а верным другом на всю свою собачью жизнь. Ведь это единственный шанс купить настоящую любовь за деньги…

При выборе породы следует учитывать:

- материальное положение семьи;

- возраст и физическое состояние основного владельца;

- жилищные условия;

- наличие мест полноценного выгула собаки;

- условия ее содержания: в городе или селе, домашнее или уличное.

И главное - наличие свободного времени для полноценного общения с питомцем!

Держите их!

Социологи ROMIR Moni­toring в ходе недавно проведенного опроса выяснили, каких животных держат в доме жители российских городов (были опрошены более 10 тысяч граждан). Выяснились любопытные детали. Оказывается, большинство россиян держат дома каких-либо животных. При этом чем «многолюднее» семья, тем более она склонна иметь на попечении «братца меньшего». Домашний любимец есть у 57% семей, состоящих из 5 человек. И - по нисходящей - до 41% семей, где живут только двое. Также около трети одиноких граждан содержат животное.

Чем обширнее семья, тем больше вероятность, что в доме живет собака. Например, эта цифра доходит почти до 40% в семьях из пяти человек. И наоборот, чем компактнее «ячейка общества», тем более люди в ней склонны завести кошку. Одинокие в 79% случаев Шарику предпочитают кота Матроскина.

Кошки лидируют и «в общем зачете» - это самые популярные животные у нас в стране. Их содержат в доме 69% российских горожан. Вдвое меньшее число отдает предпочтение собакам. Птиц всех видов имеют всего 8%, аквариумных рыбок - 6% и 2% содержат черепашек и хомячков. Морские свинки, декоративные крысы и кролики приглянулись только 1% опрошенных.

Примечательно, что материальное положение семьи далеко не всегда влияет на решение завести питомца. 44% респондентов имеют доход до 3 тысяч рублей в месяц на члена семьи, но содержат какое-либо животное.

О количестве «живых голов» на квадратный метр жилья также получены интересные данные. 88% опрошенных «собачников» имеют в доме по одной собаке, 10% - двух. И только 2% россиян этого мало: они заводят трех и более собак. Примерно такая же картина и с кошками - 85, 11 и 2% соответственно.

