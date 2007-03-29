Посадил и забыл

Картофель неприхотлив к почвам. И абсолютно правы «знающие люди», которые считают, что картошка вырастает практически в любых условиях. Вот только количество выросших клубней в лучшем случае будет равно посаженному, а о качестве и говорить нечего.

Поэтому подготовим рыхлую воздухопроницаемую почву. И плодородную. И надо ее совсем немного. Для наших 25- 30 картофелин достаточно пяти квадратных метров - например, гряда длиной 5 метров и шириной 1 метр.

Определите солнечное место на участке и выкопайте траншею размером 1х5 метров, глубиной не менее чем на два штыка лопаты. Срезанный дерн и плодородный слой (если они имеются) отложите в сторону. Вынутый нижний грунт пригодится для планировки ям за территорией участка.

На дно траншеи положите полуперепревшие растительные остатки, старую траву, мелкие древесные отходы. Травой вниз уложите порубленный лопатой дерн и пересыпьте торфом. Добавьте навоз, золу. Сверху засыпьте слоем огородной почвы. Пролейте водой. Теплая питательная гряда готова.

Получившийся слоеный пирог может быть произвольной высоты, но не ниже 30 см от окружающей поверхности. Если земля на участке совсем плоха, растительных остатков никаких нет - купите плодородной почвы. Укройте черной пленкой - пусть прогревается.

В конце апреля - начале мая разложите пророщенные клубни рядками поперек гряды по схеме 30х50 (см. рис), слегка утапливая в грунт. Осторожно, не повредите ростки. Каждую картофелину засыпьте горкой плодородной почвы. Накройте пленкой.

Когда покажутся ростки, немного окучьте и накройте лутрасилом. Заморозки минуют, лутрасил снимите.

Весь уход сводится к прополке крупных сорняков и поливу в сухую погоду.

Как известно, ранний картофель созревает через 90 дней после посадки. А пророщенные клубни да на теплой гряде будут готовы порадовать нас урожаем минимум по полведра с куста уже в середине июля. Приятного аппетита!

Даешь картофельную клумбу!

Когда-то в Европе картофель выращивали в королевских садах как декоративное растение ради изящных цветочков, которые так непродолжительно цветут. Любоваться на диковинки придворные собирались под руководством самого короля.

А мы чем хуже? Никто не сможет нам помешать посадить картофель на клумбу в огороде. И вовсе не ради цветочков. И почему гряда должна быть обязательно прямоугольная? Выкопайте котлованчик круглой формы диаметром метра в два с половиной. Или овальной, или любой другой. Сфомируйте гряду, следуя той же технологии, накройте черным лутрасилом, равномерно распределите и прорежьте отверстия, и посадите клубни. Черный материал предохранит «клумбу» от сорняков.

Все пригодится

Найдите место и выкопайте еще одну траншею, и поглубже. Весь сезон складывайте в нее растительные отходы. Особенно траву из травосборника газонокосилки. Накрывайте черной пленкой. Осенью засыпьте землей. А к следующей весне будет готова новая гряда для интенсивного земледелия.

Таким образом, не торопясь, можно окультурить любую, даже самую непригодную для земледелия почву. И ценную биомассу сохранить для собственного блага.

Вкусненькое от Раисы

Весна, тепло. Сеем, сажаем. А хочется уже свеженького чего-нибудь съесть из нового урожая. Захотим - и из старой картошки, как из молодой, легко и быстро приготовим вкусно и по-весеннему.

Пять­-шесть картофелин очистить, нарезать кусочками и сварить в подсоленной воде до полуготовности. Всыпать нарезанные ломтиками 5-6 свежих яблок и варить, пока не выкипит вода. Добавить сахар и лимонный сок по вкусу.