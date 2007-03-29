Реинкарнация в теплом углу

Судя по всему, вам подарили бегонию зимнюю группы Элатиор, которая цветет при коротком световом дне. Для средней полосы это время - зима. Весной и летом бегония будет отдыхать от цветения. А в сентябре-октябре, когда день уменьшится, опять наберет бутоны. Чтобы заставить ее цвести сейчас, нужно сокращать световой день, накрывая колпаком.

Однако постоянно ни одно растение цвести не может. Поэтому вот вам совет: нарежьте стеблевых черенков и поставьте их в воду в теплое место. Когда появятся корешки, посадите черенки по горшочкам. Почва должна быть рыхлая и плодородная, подойдет перепревший компост, листовая перегнившая почва и песок в равных частях.

В июне можете выносить горшочки в сад. Раз в две недели подкармливайте. Поставьте в теплое светлое место, защищенное от сквозняков. В начале августа молодые кустики начнут цвести. Чем сочнее вырастут листья, тем пышнее будет цветение.

Бегонии Элатиор украшают себя крупными многочисленными цветками самых разных оттенков красного - от белого до темно-бордового. Еще все оттенки желтого цвета. Выведены махровые формы. Кустики компактные и очень эффектные.

А со старым кустиком после нарезки черенков можно расстаться, но лучше отправьте его на «заслуженный отдых», посадив на грядочку в огороде.