Люблю тепло и сырость

Если на вашем участке у забора тепло, безветренно и сыро - значит, растения семейства тыквенных будут здесь отлично себя чувствовать. Например, огурец или кабачок. Посадите эхиноцистис - тоже огурец, только «бешеный». Он отлично здесь приживется и оправдает свое прозвище.

Действительно, в подходящих условиях эта однолетняя травянистая лиана растет с бешеной скоростью, цепляясь усиками за опору. За сезон одно растение достигает 10-12 метров в длину и может занять площадь до 5 квадратных метров!

Огурец цветет душистыми белыми цветочками, а по саду разносится легкий аромат, привлекающий огромное количество опылителей. И листья у лианы красивые, похожие больше на виноградные.

В середине лета начинают завязываться «огурчики» - колючие плоды, похожие на киви. Они добавляют некоторой пикантности изгороди. К этому моменту лианы разрастаются настолько, что напоминают повешенный на забор ковер.

В августе плоды желтеют, созревают и… как бешеные лопаются, а семена разлетаются во все стороны.

Эхиноцистис легко размножается семенами, которые сеют рано весной. Почву любит умеренно плодородную, рыхлую. Засухоустойчив, но если вам нужна буйная зелень, то в засуху поливайте. Формировать лиану не требуется, пусть растет, как пожелает.

Пусть стреляет

Бытует мнение, что если «бешеному» огурцу где-то понравилось, то его и не выведешь. Будет размножаться самосевом. Да, будет, так это хорошо. Пусть себе «стреляет».

А весной порыхлите почву под забором, подсыпьте компоста. Ждите дружных всходов. И вот теперь все лишние растения прищипните под семядольными листочками. На газоне все всходы огурцов вместе с другими однолетними сорняками исчезнут с первым укосом.