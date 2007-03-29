Огородная география

Часто у слова «безвредный» имеется синоним - «неэффективный». Но в данном случае существуют проверенные способы. Например, чтобы избавиться от луковой мухи… посолите почву при перекопке. Есть и другой способ - сажайте лук вперемежку с морковью. Рядок лука, рядок моркови. Луковая муха терпеть не может морковный запах.

А крестоцветную блошку (любительницу овощей одноименного семейства) неплохо истребить «в зародыше». Для этого нежные всходы редиса, репы, редьки опылите табачной пылью или золой.

Теперь отвечаю на второй вопрос. Обычно гряды для овощей формируют произвольной длины, в зависимости от размеров огорода. А шириной - не более метра, иначе трудно дотягиваться до середины. Располагают гряды с востока на запад, а сеют рядками поперек гряд - с севера на юг.

Можно сформировать гребни - неширокие грядочки шириной 30-40 см. Их располагают с севера на юг, а посев проводят в один ряд вдоль гребня. Таким приемом достигается наилучшая освещенность - овощи меньше затеняют друг друга, и каждое растение получает максимальное количество солнечного света.

И еще. Если ваш огородик маленький, а грядки небольшие, то и не задумывайтесь над этой географией. Лучше сделайте все грядочки разных размеров и добавьте однолетних «деревенских» цветов - календулу, настурцию, тагетис, лаватеру, мак. Эти растения помогут распугать вредителей «безвредным» способом и превратят унылые грядки в красивый и уютный цветущий уголок.

А еще скамеечку поставить…