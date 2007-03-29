Пора взяться за орало

Культиватор обрабатывает почву на глубину от 5 до 30 сантиметров. Кроме того, у разных моделей целый набор дополнительных функций, например, прополки, подрезки краев газона, очистки щелей между плитками. Обеспечивают их дополнительные навесные сменные устройства - фрезы, аэраторы, грабли, а в отечественных моделях даже окучник, плуг, насос, косилка для травы. Тут важно подобрать то, что нужно именно вам.

Первое, с чем следует определиться, - это мощность агрегата, точнее - правильное соотношение мощности культиватора и размера обрабатываемого участка.

Для маленьких дачных участков лучше выбирать легкие агрегаты с электрическим двигателем. Весят они обычно 9-11 кг, не нуждаются в особом уходе, не требуют топлива и масла. Включил в розетку, нажал кнопку - и вперед!

Культиваторы с бензиновым двигателем больше подходят серьезным огородникам и садоводам и обрабатывают участки в 15-20 соток. Бензиновые агрегаты мощнее (от 2, 6 до 6, 0 л.с.) и тяжелее (до 40 кг). Они и в обслуживании капризнее - требуют специального топлива и масла. А если не получают желаемого, подвержены ускоренному износу. Зато у моделей подешевле расход топлива больше.

Культиваторы, работающие на дизельном топливе, применяются уже в фермерских хозяйствах.

Теперь следует обратить внимание на такие критерии, как глубина обработки и ширина захвата.

Глубина обработки зависит от диаметра и устройства фрез. Чем глубже вы вспашете землю, тем лучше будут чувствовать себя растения. Обычно глубины 25 см, которую обеспечивают даже легкие культиваторы, растениям вполне достаточно.

На суглинистых и болотистых почвах не рассчитывайте достичь глубины обработки, указанной в паспортных данных, они даны для нормальных грунтов.

Чем больше ширина захвата, тем опять же быстрее вы вскопаете свою землю. Но если в основном придется работать в междурядьях и на клумбах, предпочтительнее меньшая ширина захвата.

Вы выбрали «свой» культиватор. Теперь самое время поинтересоваться адресом сервисного центра. Чем сложнее техника, тем больше вероятность, что услуги этого центра могут вам понадобиться. Ну, может, почва у вас нестандарт­ная или инструкцию поленитесь изучить с пристрастием. И если окажется, что запасные детали придется выписывать из-за границы, будьте хотя бы морально готовы ждать их в течение нескольких недель, если не месяцев - как раз к следующему дачному сезону.