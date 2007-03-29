Поднимем крону, откроем ножки

Наш куст аронии (черноплодной рябины) вытянулся и оголился снизу - не куст, не дерево. Ну и ладно. Осмотрите внимательно побеги и оставьте один самый ровный, длинный и мощный. Остальные вырежьте.

Теперь начнем формировать черно­плодное дерево. Еще выше поднимите крону. Оставьте в верхней части несколько ветвей и подрежьте их на 10-15 см, остальные удалите. Центральный побег укоротите на 5-10 см, а оставшиеся на нем почки стимулируйте на прорастание. Для этого сделайте острым ножом надрезы над почками(см. рис.).

Все почки на стволе дерева от земли до первых ветвей ослепите (выломайте).

Весной следующего года действуйте по той же схеме. Появляющуюся поросль удаляйте. Через несколько лет черноплодное дерево приобретет «товарный» вид. Особенно красиво осенью - склоненные под тяжестью плодов тонкие ветви напоминают плакучую форму.

Другой вариант - оставьте три равноценных ствола. Пусть будет букетная посадка черно­плодных деревьев. Формируйте деревца таким же образом, но следите, чтобы ветви не мешали друг другу.

Получилось очень изысканно - остановились весной в саду три «грации», нарядились в «кринолины»­-кроны, расшитые белоснежными цветочками, и отдыхают.

ВАЗА С ФРУКТАМИ НА ГАЗОНЕ

Ветви красной смородины с возрастом оголяются снизу. Зона плодоношения переносится на верхнюю часть веток. Неопытные садоводы частенько, не зная этого, укорачивают приросты. В результате урожая нет.

Сформируйте из смородины деревце. Пусть оголяется снизу и кустится сверху. Если штамбик неустойчивый, продублируйте декоративным колышком.

Когда созревают прозрачные алые ягоды, смородиновое деревце становится похожим на солнечную вазу с фруктами.

Можно сразу выращивать из молодого черенка штамбовое деревце, удаляя нижние почки и стимулируя ветвление в верхней зоне. Такие растения достаточно популярны, и их высаживают вовсе не в огороде, а на видном, парадном месте. Или в контейнерах.