Комнатный «верблюд»
Как вырастить ятрофу подагрическую из семян
№ 12(46) от 22.03.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]
Ятрофа подагрическая - комнатное растение родом из Южной Америки, принадлежит к семейству молочайных. И выращивают его на подоконниках и в зимних садах ради его красивых цветов и экзотического стебля-бутылки с хохолком разрезных листьев - этакая небольшая «пальма». Так что на грядке даже в Астраханской области такой «фрукт» расти откажется и урожаем вас не побалует.
Семена ятрофы прорастают довольно охотно и быстро, за 10-15 дней. Почва должна быть легкая и свежая. Место на подоконнике светлое и теплое.
Молоденькие ятрофы растут быстро. Если вы их посадите в марте-апреле, то к концу лета растения приобретут вполне товарный вид.
Поливать надо регулярно, но не заливать. Некоторые цветоводы советуют иногда их «подсушивать», тогда ствол у этого комнатного «верблюда» начинает запасать воду впрок и быстро толстеть.
С наступлением зимы рост растения замедляется. Листья могут полностью опасть. Поливайте осторожно и редко. В декабре-январе лучше поливы прекратить вовсе. Поставьте ятрофу подальше от батареи на прохладный подоконник.
А весной ятрофа начнет просыпаться. Подкормите комплексным удобрением и поставьте на яркий свет. И появятся бутоны из точки роста «бутылки». А потом чудесные коралловые цветочки, образующие соцветие-зонтик. Цветет каждый зонтик долго, а общее цветение длится все теплое время года.
Если насекомые регулярно посещали вашего питомца, то завяжутся несъедобные мелкие плоды с семенами. Можете их собрать и предложить знакомым цветоводам.
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