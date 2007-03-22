Утомленный почвой

Без уважительной причины ни одно растение не погибнет, тем более плодовое дерево.

А если эта беда случилась с молодым деревцем - внимательно исследуйте причины. Вы могли неграмотно посадить саженец. Это и мелкая посадочная яма без плодородного грунта, и заглубленная или выступающая корневая шейка, саженец был хилый, да и нежданный сорокаградусный мороз ударил зимой. Тогда попытайтесь посадить в эту яму новое деревце, но грунт желательно перекопать и частично заменить.

Однако если в этом месте высоко расположены грунтовые воды - саженцы будут вымокать. Зимой дуют господст­вующие ветра - вымерзнут. Значит, это место вовсе не подходящее для сада. Ройте яму в другом месте.

Когда погибает старое плодоносящее дерево - не сажайте новое дерево в раскорчеванную яму или рядом. Новичок или сразу погибнет, или будет слабым и малоурожайным. А дело здесь в утомлении почвы.

В почве накапливаются патогенные микроорганизмы, уменьшается количество микроэлементов, корнями выделяются токсины - вот и происходит отравление или утомление почвы продуктами жизнедеятельности дерева, нарушается естественное биологическое равновесие.

В небольшом любительском саду погибшее старое дерево аккуратно спилите и с почестями удалите с участка. Постарайтесь максимально выкопать все старые корни - разлагаясь, они продолжают выделять токсины и отравляют почву.

Добавьте плодородный грунт и посадите в этом месте (по периметру бывшей кроны дерева) цветы или травы, лучше всего бобовые - люпины. За несколько лет они приведут в «чувство» утомленную почву, а пока будут радовать буйным цветением.