Вынь да положь

Картофель будем выращивать интенсивно - хороший сорт, здоровый посадочный материал, предпосадочная подготовка клубней, грамотно сделанная гряда и своевременный уход.

И тогда по полведра картофеля с одного посаженного клубня - запросто!

Итак, купите 25-30 клубней элитного высокоурожайного семенного картофеля. Больше вам и не понадобится. Можно приобрести 3-4 разных сортов - раннего и среднего сроков созревания. Не сажайте клубни «неизвестной национальности» - оставшиеся несъеденными и которые проросли у вас на кухне в ящике для овощей.

Хорошие семенные картофелины должны быть выровнены по размеру, аккуратные, без повреждений, без признаков болезней, без проростков.

Не позже чем за месяц до посадки приступайте к проращиванию клубней (начало апреля для средней полосы). Сначала растворите в тазике с холодной водой 2-3 столовые ложки комплексного минерального удобрения, добавьте на кончике ножа борной кислоты и замочите клубни на

15 минут.

Затем разложите аккуратно, с зазором друг от друга, на плотной бумаге. Отлично подойдет для этой цели коробка из-под обуви. Поставьте ее в теплое (18-20 градусов), светлое место.

Регулярно осматривайте клубни и иногда опрыскивайте водой. Крепенькие росточки не заставят себя ждать. Потом в этой же коробке отвезете пророщенные клубни на дачу.

Первые три пункта мы выполнили, осталось подготовить особую грядку и обеспечить правильный уход. Но об этом читайте в следующем номере «АН».

Любителям молодой картошечки

Уже несколько лет я выращиваю картофель через рассаду. Я считаю, что это очень эффективный прием, который позволяет есть собственную картошечку уже в начале июля!

Двадцать клубней раннего сорта я рассаживаю в горшочки с хорошей питательной почвой. Ставлю на солнечный подоконник. Каждый горшочек накрываю полиэтиленовым пакетом. Вот в такой «тепличке» растет картофель.

Когда ростки достигают 8-10 см, пакет снимаю.

На дачу выезжаю рано - в конце апреля. Картофель едет со мной. Неделю горшочки стоят в доме, а затем я прикапываю их в теплице и еще дополнительно укрываю в два слоя лутрасилом. Подкармливаю мочевиной. Растет отлично.

После 20 мая высаживаю картофель в подготовленную теплую гряду. На ночь накрываю пленкой, если возможны майские заморозки. Вот и вся наука.

Раньше я выращивала дома рассаду помидоров, а теперь - картофель. Мне урожая с этих кустов на все лето хватает. А рассаду помидоров покупаю.

Нина Семеновна, пенсионерка, Подмосковье