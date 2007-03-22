Как здоровье, парничок?

Каркас теплицы, стекла, поликарбонат или пленка, грунт и растительные остатки, к сожалению, являются могучим аккумулятором болезней и вредителей. Если не принимать мер, то лучше и не выращивать овощных любимцев. Только время потратите зря, а удовольствия не получите.

Если в теплице остались неубранными растительные остатки или мусор - все уберите и сожгите. Мхи и лишайники, которые очень любят тепличные условия, отскребите от каркаса и тоже - в костер. Считайте, что значительную часть перезимовавших возбудителей болезней и вредителей вы уже извели.

Теперь нужно тщательно продезинфицировать каркас и стекла. Для этого разведите раствор «Актеллика»

(0,3-0,5%) и садовым опрыскивателем промойте каркас и стекла. Можно воспользоваться раствором марганцовки или средством для мытья посуды.

Для тех, кто предпочитает только биологические средст­ва защиты, могу посоветовать настои табака, горчицы, луковой шелухи, чеснока, золы, мыла.

Тепличный и парниковый грунт - основной накопитель болезней и вредителей. Желательно ежегодно снимать верхний слой (хотя бы толщиной 5 см) и перемещать на отдельную грядку, где размещать корнеплоды - морковь, свеклу. А грунт из-под этих культур - в теплицы. Возвращать культуры на прежнее место (в ту же землю) желательно не ранее чем через 4-5 лет.

Сильно зараженный грунт сложите в отдельный компостный штабель за пределами участка и оставьте на несколько лет.

Заправьте почву органикой и минеральными удобрениями, обильно пролейте и накройте чистой пленкой. А в начале апреля земля прогреется - снимайте пленку и сейте зелень.

Полезный рецепт

Внимание, газы!!!

Этот известный рецепт пригодится особо энергичным любителям. Теплицы с деревянными и пластиковыми каркасами при желании можно продезинфицировать серой. Сначала замазывают и затыкают все щели, затем раскладывают на металлические листы серные шашки и поджигают. На 1 кубометр объема теплицы - 50-120 граммов серы, в зависимости от степени заражения. Дверь плотно закрыть и оставить на двое суток. Потом хорошо проветрить. Работать в противогазе! Однако такое мероприятие все же лучше проводить осенью.

Сергей ТЕПЛОВОДСКИЙ, ученый-агроном