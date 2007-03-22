Нетопорная работа

Еще несколько лет назад во всех наших магазинах продавался только один вид секатора - отечественный. А сегодня вон сколько всего в продаже - секаторы, садовые ножи, ножницы, сучкорезы, садовые пилы, триммеры. Как выбрать? Это на первый взгляд выбор сделать невозможно. Главное - найти «свой» инст­румент.

Для обрезки деревьев и кустарников нужен обводной (или плоскостной) секатор с одним режущим лезвием. Второе - поддерживает ветку. Рабочее лезвие оставляет гладкий срез, сминая только срезанную ветвь.

Старые и сухие ветки лучше удалять упорным (или контактным) секатором. Он совершенно необходим в старом запущенном саду. Рабочее лезвие упорного секатора как клин упирается в наковаленку, раскалывая поперек волокон сухую древесину. Живые ветки резать им нельзя.

Для срезки молодых побегов, травянистых стеблей, подравнивания газона выбирайте секатор-ножницы с двумя режущими пластинами.

Для срезки цветов и колючих стеблей, например розы, шиповника, крыжовника, особенно хороши ножницы с захватом. Они удерживают срезанный цветок так, что колючек можно не касаться рукой.

Для веток диаметром 3,5 см и более уже понадобится сучкорез. А крупные сучья поможет удалить садовая пила.

С типом секатора определились. Теперь обратим внимание на лезвия. В лучших моделях они из закаленной стали, не подверженной коррозии, часто с тефлоновым покрытием, уменьшающим трение и препятствующим налипанию смолистых веществ. Качественный инструмент известных западных, американских и японских фирм в течение нескольких лет не нуждается в заточке. Они выпускают секаторы и с электроприводом. Есть дорогие модели, снабженные емкостью с дезинфицирующим раствором для обработки срезов.

Отечественные тоже неплохие, они значительно дешевле, но быстро ржавеют и тупятся. Однако хорошему хозяину и дешевый инструмент может служить долго, если правильно за ним ухаживать - после работы вытирать насухо, а на зиму смазать маслом и убрать подальше от сырости.

Ручки секатора изготавливают из самых разных пластмасс, дерева, металла, стекловолокна. Наиболее эргономична модель с выемкой для указательного пальца в нижней ручке секатора. Самые удобные - с накладками из микропористой резины. Они не скользят в руке и не натирают мозоли. Самые безопасные - закрытые ручки. Самые неудобные - из гладкой твердой пластмассы. Секаторы с удлиненными ручками нужны при большой нагрузке.

Проверьте, не туго ли раздвигаются лезвия.

И еще один совет: яркий цвет секатора не позволит ему затеряться в траве.

Светлана ОМЕЛЬЧЕНКО