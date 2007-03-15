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Неподдающийся

Народная история

№ 11(45) от 15.03.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]

Неподдающийся

 В одном из номеров вашей газеты писали о том, как отвадить кошек справлять нужду в доме. И мне сразу забавный случай вспомнился.

 Был у нас кот по кличке Мэйсон. Черный как смоль красавец, предмет воздыханий всех окрестных кошек. Впрочем, их он вниманием не обделял. Ловелас был тот еще. Настоящему коту и в декабре - март. Мэйсон жил по этому принципу, пропадая на улице постоянно. Драк с конкурентами не боялся, но предпочитал разбираться «по базару», т.е. брал голосом. Если вы слышали дикие нечеловеческие вопли под окном и крики разъяренных соседей - можно было не сомневаться: это Мэйсон проводит переговоры на повышенных тонах.

 Лапочка был, умница, ласковый. Один грех - гадил дома. Не то чтобы он на улицу не просился, нет. Но делал он это молча. Сядет у двери, и если за пять минут никто это не заметит, то пожмет плечами и идет делать свои дела под кровать. Ну не терпеть же коту, в самом-то деле!

 Отучали, как могли. И носом тыкали, и всякие отпугиватели применяли. Ноль. И тут подруга-натуралистка рассказала, что кошки ненавидят запах цитрусовых. Дескать, в том месте, куда он ходит в туалет, надо насыпать апельсиновых корок.

 Сказано - сделано. Накупили апельсинов, ели их до диатеза, но набрали гору корок. Разложили слоем под кроватью. На следующее утро побежали смотреть, и... так моя жена не выражалась еще ни разу.

 Под кроватью гордо высилась традиционная кучка, но только тщательно прикрытая горой... апельсиновых корок.

Дмитрий ГРИНЕВ, Вологда  

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