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Вот этого не надо…

Не утаптывайте снег под кронами плодовых деревьев

№ 11(45) от 15.03.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]

Вот этого не надо…

 

Действительно, зима была нетипичная для средней полосы, и это бесспорно. Но, во-первых, это вовсе не означает, что обязательно будут заморозки.

А во-вторых, многие садоводы ошибочно полагают, что притаптывание снега продлит период покоя, и дерево зацветет попозже, когда угроза заморозков пройдет. Ошибаетесь! И вот почему.

С увеличением продолжительности дня и установлением положительных температур дерево начинает выходить из вынужденного покоя. Ствол и крона дерева в тепле и на свету просыпаются быстрее, чем спящие в мерзлой почве корни. А распускающемуся дереву требуется работающая корневая система для подачи питательных веществ из почвы к почкам. Начинается активное сокодвижение.

Промерзшая спящая корневая система не затормозит вегетацию кроны, а только ослабит дерево, потому что почки начнут распускаться за счет запаса питательных веществ в стволе и ветвях.

Наоборот, чем теплее на дворе, тем быстрее нужно помочь земле оттаять под деревом. Если земля сильно промерзла и снега еще много, его нужно побыстрее отгрести, а ледяную корку посыпать торфом.

А уберечь сад от заморозков можно разными другими проверенными способами, и об этом мы расскажем в следующих номерах «АН».

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