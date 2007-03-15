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Чудовища тоже плачут

Деликатесная, или прелестная, монстера в доме

№ 11(45) от 15.03.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]

Чудовища тоже плачут

Если так захотелось завести дома этого тропического монстра - забудьте о хорошем отношении и уходе. Держите его в «черном теле», иначе он вас выселит из квартиры. Это же настоящее чудовище - огромное, загадочное, пугающее и от этого только более манящее и желанное.

 Monstrous delicious, что в переводе на русский язык означает «монстера деликатесная, или прелестная» - вечнозеленая лиана из семейства аридных. Иногда его называют листодеревом. В родных тропических лесах монстера достигает 50 и более метров в длину. Ее огромные, до полуметра в диаметре кожистые резные листья украшают толстый змеевидный ствол, а сладкие плоды наполняют пьянящим ароматом влажный воздух. Действительно, сказочная красота. Длинные воздушные корни, достигая земли, укореняются и являются дополнительными источниками питания для такого монстра.

 В оранжереях монстера чувствует себя отлично и плодоносит. Правда, для этого ей нужны свет и простор. Цветы завязываются только на достаточной большой высоте.

 Лиане требуются плодородная перегнойная почва, повышенная влажность. Однако при избыточной влажности почвы растение начинает избавляться от воды и «плакать». По срединным желобкам листьев лишняя жидкость стекает и капает.

 В домах и квартирах монстера тоже хорошо растет - была бы кадка побольше. А вот этого мы вам не советуем делать. В ваших силах ограничить растению площадь питания. Горшок должен быть в меру просторный, грунт не слишком жирный. Не позволяйте монстру неограниченно разрастаться вверх. Периодически срезайте верхушку - тогда монстера будет давать боковые побеги, и вы сможете сформировать дерево. Но не забудьте поставить опору.

 В комнате лиана прекрасно мирится с недостатком яркого света. Плодоносить, правда, не будет, но красивые большие листья от этого не пострадают.

Если монстр заболел

 Как и любого великана, монстеру сложно загубить. Но и чудовища тоже болеют и капризничают. И мы с вами должны быть ответственны за прирученных монстров.

 Если в помещении слишком сухо, листья коричневеют и становятся похожими на старую бумагу. Немедленно отнесите (если сможете) в душ или опрыскайте листья. Рядом с горшком поставьте емкость с водой.

 Молодые листья у монстеры неразрезные - и это нормально. А если у взрослого растения стали расти листья без дырок и разрезов, значит, вы слишком увлеклись ограничением роста. Растению не хватает элементов питания, тепла и света.

С возрастом старые листья опадают. Это не страшно. Но если молодые начинают бледнеть, мельчать и отваливаться - значит, у вас в помещении полярная ночь. Поставьте поближе к свету.

 Если листья желтеют и загнивают (что бывает редко) - очень обильно поливаете. Растение устало «плакать».

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