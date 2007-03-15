Воспоминания о будущем

Заканчиваются сроки посадки петуний и пеларгоний. Если уже появились дружные всходы - пора распикировывать.

Во второй половине марта самое время посеять табак душистый, агератум, львиный зев, левкой летний, гайлардию, гвоздику китайскую, мимулюс гибридный (неприхотливая быстрорастущая лиана), флокс друммонда и астру.

Но прежде чем сеять, обязательно протравите семена в 1%­ном растворе марганцовки. Замочите на 30 минут, затем промойте в теплой воде и высушите на бумаге. Это предохранит всходы от многих болезней.

И еще один проверенный рецепт - для профилактики «черной ножки», очень распространенной болезни всходов в фазе семядольных листочков. Посеянные в лотки семена присыпьте прокаленным речным песком слоем 0,5-1,0 см. Возьмите песок из промороженной кучи на участке и прокалите его на чугунной сковороде или приобретите в магазине аквариумных товаров. Ведь вам его понадобится совсем чуть-чуть. Только ни в коем случае не вздумайте собирать удобренный собаками песочек в городских дворах.

В конце марта и начале апреля начинайте активно сеять астры разных сортов, циннии, однолетние георгины («веселые ребята»), гелихризиум, скабиозу, душистый горошек, тагетес (бархатцы), подсолнечник декоративный.

Апрель - активный посев многолетников в парник и в открытый грунт. Не забудьте, что дельфиниум, такой любимый всеми многолетник, охотно всходит при температуре всего 12-15 градусов. А если температура превышает 20 градусов, то всходы растут медленно и плохо.

Галина СОКОЛОВА, ученый-агроном

Любимому учителю

Интересный факт - однолетние астры зацветают при коротком световом дне, поэтому не пытайтесь заставить их цвести в июне. Не сейте рассаду очень рано - бесполезно. Ускорить цветение вы сможете только затемнением.

Однако зачем нам это, когда в июне-­июле море красок на усадьбе и без астр. А вот продлить их цветение до ноября - очень разумно. Для этого сейте рассаду в несколько сроков, последний посев проведите в середине мая.

И посейте обязательно в теплице.

В тепличных условиях рассада будет мощная, а высаженная в грунт в конце июня зацветет в сентябре-октябре. И не только к первому сентября, но и ко Дню учителя (ежегодно отмечается в первое воскресенье октября) вы сможете порадовать любимых педагогов роскошными букетами.