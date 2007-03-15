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Семейные разборки

Определяем овощ по внешнему виду семени

№ 11(45) от 15.03.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]

Семейные разборки

  Для начала советуем всем огородникам составить таблицу семян - очень нужная вещь. Она и на будущее пригодится, и запомнить семена будет легче, и подделки научитесь определять.

 Возьмите все имеющиеся у вас пакетики с семенами. На чистых листах плотной бумаги с левой стороны в столбик приклейте по несколько штук семян каждой культуры, а справа - название и сорт овоща. Внешний вид семян разных сортов может тоже быть разным. Сгруппируйте культуры - каждому семейству отдельный лист. Внимательно, на досуге не торопясь, изучите характерные особенности семян различных семейств.

 На отдельный лист наклейте семена, оказавшиеся «без документов». Внимательно сравните с таблицами все отличия и схожие элементы. Наверняка после такой работы почти всех «бомжей» вы сможете идентифицировать и «прописать» на листах своих семейств.

 Вот теперь можно переходить и к более ответственной работе. Действительно, даже опытные агрономы затрудняются по внешнему виду отличить семена редиса от редьки, а капусту от брюквы. Но на эти тонкости есть свои хитрости.

 Замочите семена и поставьте в теплое место. Через час семена брюквы покроются слизью, а капуста останется «лысой». А у редиса с редькой дождемся всходов - подсемядольное колено редиса будет окрашено. Вот и определили. Успехов!

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