Сколько весит литр?

Как известно, указывая вес чего-либо, обычно добавляют информацию о влажности, при которой производилось взвешивание. Потому что многие материалы, особенно пористые, в зависимости от влажности воздуха впитывают различное количество воды. А значит, при том же объеме вес может существенно отличаться.

Поэтому грунты, особенно торфяные, сейчас принято измерять в мерах объема - литрах и кубометрах.

Однако, отмеривая удобрения для подкормок или поливая кусты, садоводы-огородники привыкли пользоваться мерой «на глазок». И обычно для бытовых нужд такой точности бывает вполне достаточно - столовая ложка или 20 граммов удобрения на ведро воды означает в данном случае одно и то же.

Аргументы чисел

Напоминаем: 1 куб. метр = 1000 литров. 1 литр воды весит 1 кг. В тонком стакане воды - 250 граммов, в столовой ложке - 18 граммов, в чайной ложке -

5 граммов. А вот литровая банка с удобрениями потянет на 1,1-1,2 кг, в зависимости от влажности и состава.

Десятилитровое ведро с песком или с супесчаными грунтами будет весить не меньше 25 кг. Ведро с компостом или торфом весит 4-8 кг, в зависимости от плотности. А вот глинистую почву или гравий ведрами лучше не таскать вовсе - 30 кг и выше!