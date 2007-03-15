«Садохирурги», на выход!

У меня много деревьев, разных и красивых, но более остальных я забочусь об одном из них - молодой четырехлетней груше. Виной тому история, произошедшая с этой грушей позапрошлой весной, когда сразу после обрезки я решил растянуть ветви у недавно посаженных деревьев.

Дело в том, что растущие вертикально ветки, как правило, дают очень небольшой урожай. Поэтому молодые побеги груш аккуратно растягивают так, чтобы они были ближе к горизонтали.

Все шло неплохо, я уже растянул ветви у двух деревьев, вскоре дошла очередь и до той груши, которая впоследствии стала любимой. Я бережно привязал крепкую бечевку к ветке. Другой конец веревки прикрепил к небольшому деревянному колышку, который глубоко вбил в землю. Затем принялся проделывать то же самое с другим побегом, расположенным с противоположной стороны. Но при натяжении второго шнура послышался резкий неприятный треск.

Тонкий ствол дерева, не выдержав нагрузки, разломился надвое. Ужасная трещина изуродовала основную часть штамба груши, протянувшись на 5-7 см от вершины. Кое-где из образовавшейся раны торчали тонкие, нежные волокна.

Надо спасать деревце. Дрелью аккуратно просверлил в тоненьком стволе сквозное отверстие, вставил в него болт и прикрутил ключом гайку, стянув разлом. Оставшиеся трещинки, не скупясь, замазал садовым варом.

Весной груша обильно цвела. С этого «прооперированного» деревца я той же осенью снял пять зрелых груш, с одного бока красных, с другого - желто-зеленых, очень вкусных и сочных.

Рана на теле дерева постепенно срослась - на месте трещины не осталось и следа. Головка болта почти полностью вросла, лишь небольшой бугорок на стволе все еще напоминает о том, что внутри дерева навсегда остался металлический стержень.

Александр ЦУРИКОВ, Ростов-на-Дону

А как можно обойтись без обрезки, чтобы при этом ускорить плодоношение ветки?(Леонид Кутепов, Калуга)



Однолетний прирост, если он сильный и хорошо перезимовавший, отогните на максимальное отхождение и закрепите в горизонтальном положении. Для этого вбейте колышки и притяните к ним ветви или привяжите их к штамбу (см. рисунок). Верхушечный рост горизонтальных ветвей замедляется, зато активно начинают развиваться плодовые веточки. На них в тот же год закладываются цветочные почки.

Такие отогнутые веточки вступают в плодоношение на два года раньше.

Отгибать ветви можно начинать с ранней весны (но не в мороз) до начала пробуждения почек. Во второй половине лета, когда активный рост побегов прекратится, тоже неплохо провести такую работу с новыми сильными побегами.

Но все эти приемы все равно не спасут ваши деревья от ножа «садохирурга». Для того чтобы дерево хорошо росло, все равно придется проводить формирующую, осветляющую, санитарную и прореживающую обрезки.