Верь, они взойдут!

На отечественном рынке семян успешно работают различные компании, заслужившие хорошую репутацию у садоводов-огородников. Некоторые специализируются только на семенах овощей, другие на декоративных культурах и на смешанном ассортименте. Однако мы вам советуем при покупке семян обращать внимание на другие детали.

Во-первых, старайтесь приобретать семена в специализированных фирменных магазинах. Во-вторых, семена до продажи должны храниться при постоянной температуре и влажности. Приобретая пакетики на лотках на морозе у случайных людей, вы рискуете нарваться на много раз промороженную продукцию. Значит, гарантированной всхожести не ждите.

В-третьих, проверяйте срок годности, внимательно читайте этикетки, спрашивайте сертификат всхожести. Семена некоторых культур в процессе хранения теряют посевные характеристики, поэтому в сертификате должен быть указан реальный процент всхожести, соответствующий биологическим особенностям этого растения. На пакетиках некоторые недобросовестные покупатели штампуют любую цифру, вплоть до нереальных 100%.

В-четвертых, еще не поздно заказать семена по почте.

И в-пятых, прежде чем сеять, проведите собственную предпосадочную проверку на всхожесть купленных семян.