Посадите всех…

К сожалению, подобные ошибки при хранении посадочного материала совершают многие любители-цветоводы. Плюс 15 градусов тепла - совершенно неподходящие для этого условия. Хранить саженцы нужно было при температуре от 0 до 3 градусов тепла, повышенной влажности и в темноте. Увы, растения проснулись раньше времени и тронулись в рост.

Итак, не совершайте новую ошибку, начавшее вегетировать растение снова «заснуть» в холодильнике не сможет. А вот погибнуть - легко! Немедленно достаньте несчастных узников из холодильника и на сутки поместите на свет с температурой 12-15 градусов.

Затем посадите саженцы роз, корневища лилейников и луковицы лилий в горш­ки с почвой и поставьте в светлое помещение или на подоконник. Температура воздуха должна быть 15-17 градусов.

Если у вас места мало, а роз много (все-таки 40 штук!), прикопайте скученно в цветочный ящик или другую емкость. Корни должны быть обязательно полностью прикрыты землей!

Поставьте ящик на поддон с дренажем из гальки. В поддон налейте воду - это позволит увеличить влажность воздуха в помещении. Сухой воздух очень губителен в этот момент для саженцев роз. Как известно, при низкой влажности у них сильно ослабляется иммунитет. А паутинный клещ - главный вредитель розовых кустов - только и ждет своего «светлого часа». Кстати, именно от резких перепадов влажности так сложно уберечь комнатные розы от этой гадости.

Если розы привитые, следите за состоянием подвоя. От стрессовых условий хранения спящие почки дичка могут тронуться в рост. Удаляйте ростки немедленно, не ослабляйте еще больше растение.

Будем надеяться, что вы все сделаете правильно, и ваши «страдальцы» благополучно доживут до теплых майских дней. Вынесите их в сад и поставьте на 1-2 недели в укромное место для адаптации. Потом высадите в хорошо подготовленные посадочные ямы и обязательно укройте от ветра и сквозняков. В первый год отнеситесь к ним с особым вниманием, и это окупится сторицей.

Наверняка этот печальный опыт пригодится на будущее. Господа цветоводы, не покупайте так рано посадочный материал, если вы не располагаете необходимыми условиями для нормального хранения.

Галина СОКОЛОВА, ученый-агроном