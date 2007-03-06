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Растения-хищники

Как вырастить «людоеда» в домашних условиях

№ 10(44) от 06.03.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]

<nobr>Растения-хищники</nobr>
Хватка у таких «челюстей» – мертвая!

 

Сегодня уже достоверно известно, что людоедов среди растений не водится, однако нам жить в XXI веке все равно не скучно. А что касается цветов-хищников - так это пожалуйста, без проблем. Приобретайте, разводите, выращивайте.

В мире известно около 500 видов плотоядных растений. В основном они питаются насекомыми, хотя известны крупные растения, которые в состоянии поймать лягушку или мелкого грызуна.

У одних растений (росянки, жирянки, росолисты и др.) на листьях расположены липкие волоски, к которым приклеиваются жертвы. Другие ловят насекомых листьями-ловушками (венерина мухоловка) - две половинки листа с острыми «зубами» по краям быстро захлопываются, поймав жертву. А еще (например, у непентуса) листья приобрели вид кувшина. Доверчивая муха, привлеченная сладким нектаром, садится на край кувшинчика, сползает вниз по скольз­ким стенкам, крышка захлопывается и... все.

Листья выделяют специальные ферменты, с помощью которых достаточно быстро (от 3 часов до нескольких суток) переваривают добычу.

Не думайте, не от хорошей жизни эти растения приспособились переваривать животный белок. Дело в том, что растут они в природе в основном на бедных торфяных или песчаных почвах (болота, торфяники). И недостаток минеральных веществ (в первую очередь азота) восполняют за счет животного мира.

Неутомимые цветоводы давно приручили этих милых хищников к домашним условиям. Венерина мухоловка прекрасно себя чувствует на наших солнечных подоконниках, только зимой ее надо подсвечивать, иначе она впадет в «спячку». Поливать лучше отстоянной или дождевой водой.

Не сложно разводить непентусы и саррацении. Но лучше всего хищники будут расти в небольших стеклянных емкостях (подойдет круглый аквариум). Заполните емкость на одну четверть субстратом из грубого торфа и посадите два-три хищника разных видов. Сверху украсьте композицию коряжкой и камушками.

В такой биосистеме устанавливаются более высокая влажность и равномерная температура воздуха. А попавшим внутрь насекомым будет сложнее выбраться, и ваши питомцы всегда будут сыты.

Идите, гости, чего покажу

Завести на подоконнике растительного хищника - отличное решение проблемы борьбы с мухами. А еще это беспроигрышный вариант удивить друзей. Незабываемое зрелище обеспечено.

Дождитесь момента, когда состояние ваших гостей достигнет определенной необходимой степени познания, и пригласите их на охоту к аквариуму с венериной мухоловкой. Только надо заранее наловить мух, хотя можно обойтись комарами или мелкими тараканами. Неплохо было бы поймать моль. Но непременное условие - насекомое должно быть живое!

Поставьте аквариум с мухоловкой на центр стола. Сначала подуйте на листочки - реакции никакой не будет. Потом «покормите» листочек маленькими крошками сыра или фарша. Ловушка захлопнется. А вот затем выпустите нескольких «пташек» и закройте аквариум крышкой. Тут и начнется самое интересное. Мухоловка поймает всех!

Будьте уверены, после такой охоты все ваши гости попросят поделиться посадочным материалом.

Из жизни царствующих особ

В царстве грибов тоже встречаются плотоядные особи. Они выделяют ядовитые клейкие вещества, которые парализуют и намертво прикрепляют жертву к телу гриба для съедения.

А отдельные грибы нападают на зазевавшееся животное, «выстреливая» липкими спорами на «нитке». Потом они притягивают несчастное насекомое и через специальный хоботок высасывают из жертвы все соки.

 

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