Посади дерево и почивай на лаврах
Пряный куст на вашем подоконнике и в огороде
№ 9(43) от 01.03.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]
В народной медицине настои лаврового листа применяют при артритах, подагре, сахарном диабете. Свежие листья прикладывают к укусам пчел и других насекомых - снимаются отеки и достигается обезболивающий эффект. Рязань и Канары - близнецы-братья... Хочу рассказать читателям «АН» о своем положительном опыте выращивания лавра в саду. Причем живу я не в Греции и не на Канарах, а в Рязани. Я где-то прочитал, что лавр может выносить морозы до -15 градусов, и решил проверить. У меня пять лет рос на подоконнике лавр. Каждое лето я его закалял - выносил с мая по ноябрь (до морозов) на улицу, а зимой держал на террасе при 10-12 градусах. Пересадил весной в хорошо заправленную навозом яму, заглубил на 10 см. На зиму посильнее обрезал. Вокруг куста сделал земляной вал, накрыл лавр деревянным ящиком, затем рубероидом, а потом засыпал землей. В этой «могилке» куст отлично перезимовал. Из заглубленных почек весной появилась новая поросль. Собрал большой урожай листьев. На другую зиму опять укрыл, и опять лаврик выжил. Буду экспериментировать дальше с молодыми кустиками. Хотелось бы добиться минимального укрытия на зиму. Советую и вам попробовать. Виктор МУХАНКОВ, Рязань
В народной медицине настои лаврового листа применяют при артритах, подагре, сахарном диабете. Свежие листья прикладывают к укусам пчел и других насекомых - снимаются отеки и достигается обезболивающий эффект.
Рязань и Канары - близнецы-братья...
Хочу рассказать читателям «АН» о своем положительном опыте выращивания лавра в саду. Причем живу я не в Греции и не на Канарах, а в Рязани.
Я где-то прочитал, что лавр может выносить морозы до -15 градусов, и решил проверить. У меня пять лет рос на подоконнике лавр. Каждое лето я его закалял - выносил с мая по ноябрь (до морозов) на улицу, а зимой держал на террасе при 10-12 градусах.
Пересадил весной в хорошо заправленную навозом яму, заглубил на 10 см. На зиму посильнее обрезал. Вокруг куста сделал земляной вал, накрыл лавр деревянным ящиком, затем рубероидом, а потом засыпал землей.
В этой «могилке» куст отлично перезимовал. Из заглубленных почек весной появилась новая поросль. Собрал большой урожай листьев. На другую зиму опять укрыл, и опять лаврик выжил. Буду экспериментировать дальше с молодыми кустиками. Хотелось бы добиться минимального укрытия на зиму. Советую и вам попробовать.
Виктор МУХАНКОВ, Рязань
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