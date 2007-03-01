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Посади дерево и почивай на лаврах

Пряный куст на вашем подоконнике и в огороде

№ 9(43) от 01.03.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]

Посади дерево и почивай на лаврах

 
 Среди экзотических растений, которые можно выращивать в квартире, лавру принадлежит особое место. Он отлично растет в помещениях с сухим воздухом при центральном отоплении. Цветение его нам не особо важно, главное – зеленые листья. Ароматное, красивое и неприхотливое растение декоративно круглый год. Да еще и польза от него – трехлетний куст вполне может обеспечить домашнюю кухню лавровым листом, а выделяющиеся фитонциды оздоравливают воздух.
 
 Вырастить самостоятельно лавр легче всего черенками. Нужно срезать вызревшие, но не одревесневевшие черенки с тремя междоузлиями. В плошку насыпать слой дерновой земли, сверху слой песка и высаживать черенки на глубину 1–1,5 см сразу после срезки. Через месяц укоренившиеся черенки высаживают в 7–9­сантиметровые горшки. Почва состоит из дерновой, перегнойной земли и песка (2:1:1). Лавр растет медленно, поэтому пересаживают его не часто и в период покоя – ранней весной или осенью.
 
 Лавр хорошо стрижется, вы можете придать кустику любую форму. В апреле верхнюю часть побега подрезают, из нижних почек пробуждаются побеги, и растение будет пышным.
 
 Летом регулярно поливайте, опрыскивайте, почаще относите в ванную – и под душ! Подкармливайте раз в две недели навозной жижей (1:10) или комплексным минеральным удобрением (1 ст. ложка на 10 л воды).
Наберитесь терпения – листики лавра следует собирать с 3–4­летнего растения, не ранее. Иначе не успеют накопиться ароматические вещества. Лучше срезать не только листики, а веточки с листьями. Их надо подсушивать в тени, а затем уже пускать в дело.
                                                                                  
                                                                                                       Станислав ИВАНОВ, канд. сельхоз. наук
 
Не супом единым
 
 Измельченные лавровые листья заливают водкой (1:5) и неделю настаивают при комнатной температуре. Настойку используют в качестве растираний при ревматизме.

 В народной медицине настои лаврового листа применяют при артритах, подагре, сахарном диабете. Свежие листья прикладывают к укусам пчел и других насекомых - снимаются отеки и достигается обезболивающий эффект.

Рязань и Канары - близнецы-братья...  

 Хочу рассказать читателям «АН» о своем положительном опыте выращивания лавра в саду. Причем живу я не в Греции и не на Канарах, а в Рязани.

 Я где-то прочитал, что лавр может выносить морозы до -15 градусов, и решил проверить. У меня пять лет рос на подоконнике лавр. Каждое лето я его закалял - выносил с мая по ноябрь (до морозов) на улицу, а зимой держал на террасе при 10-12 градусах.

 Пересадил весной в хорошо заправленную навозом яму, заглубил на 10 см. На зиму посильнее обрезал. Вокруг куста сделал земляной вал,  накрыл лавр деревянным ящиком, затем рубероидом, а потом засыпал землей.

 В этой «могилке» куст отлично перезимовал. Из заглубленных почек весной появилась новая поросль. Собрал большой урожай листьев. На другую зиму опять укрыл, и опять лаврик выжил. Буду экспериментировать дальше с молодыми кустиками. Хотелось бы добиться минимального укрытия на зиму. Советую и вам попробовать.

Виктор МУХАНКОВ, Рязань

 

 

 

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