Посади дерево и почивай на лаврах

Среди экзотических растений, которые можно выращивать в квартире, лавру принадлежит особое место. Он отлично растет в помещениях с сухим воздухом при центральном отоплении. Цветение его нам не особо важно, главное – зеленые листья. Ароматное, красивое и неприхотливое растение декоративно круглый год. Да еще и польза от него – трехлетний куст вполне может обеспечить домашнюю кухню лавровым листом, а выделяющиеся фитонциды оздоравливают воздух.

Вырастить самостоятельно лавр легче всего черенками. Нужно срезать вызревшие, но не одревесневевшие черенки с тремя междоузлиями. В плошку насыпать слой дерновой земли, сверху слой песка и высаживать черенки на глубину 1–1,5 см сразу после срезки. Через месяц укоренившиеся черенки высаживают в 7–9­сантиметровые горшки. Почва состоит из дерновой, перегнойной земли и песка (2:1:1). Лавр растет медленно, поэтому пересаживают его не часто и в период покоя – ранней весной или осенью.

Лавр хорошо стрижется, вы можете придать кустику любую форму. В апреле верхнюю часть побега подрезают, из нижних почек пробуждаются побеги, и растение будет пышным.

Летом регулярно поливайте, опрыскивайте, почаще относите в ванную – и под душ! Подкармливайте раз в две недели навозной жижей (1:10) или комплексным минеральным удобрением (1 ст. ложка на 10 л воды).

Наберитесь терпения – листики лавра следует собирать с 3–4­летнего растения, не ранее. Иначе не успеют накопиться ароматические вещества. Лучше срезать не только листики, а веточки с листьями. Их надо подсушивать в тени, а затем уже пускать в дело.

Станислав ИВАНОВ, канд. сельхоз. наук

Не супом единым



Измельченные лавровые листья заливают водкой (1:5) и неделю настаивают при комнатной температуре. Настойку используют в качестве растираний при ревматизме.