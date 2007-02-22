Сковородки, чайники, стаканы…

С овсем не обязательно на кухне увлекаться химией. «Подручные» средства справятся не хуже, а иногда и много лучше.

Чайники. Рассол годится не только от похмелья. Кухонному чайнику тоже иногда полезно его попробовать. Поделитесь небольшим количеством огуречного или помидорного рассола с вашим носатым кухонным другом. Налейте стакан раствора в чайник и кипятите на медленном огне часа два. Накипи – как не было! Кислого рассольного запаха также не останется, его заберет с собой отслоившаяся накипь. Затем вымойте чайник холодной водой, а потом – горячей.

Чугунные сковородки. Чугунная посуда во всем мире пользуется заслуженной славой. Она самая экологичная и… дорогая. Пища, приготовленная на ней, обладает особым вкусом. Но у нее есть свои секреты.

Пользоваться новыми чугунными сковородками нужно после «расконсервации». Налейте в сковороду немного подсолнечного масла и на медленном огне прокалите. Следите, чтобы масло не пригорело. Затем в горячую сковороду насыпьте поваренной соли, оставьте на 5 минут, а потом этой солью хорошенько разотрите скороду. Мыть после этой процедуры не следует.

Чугунная посуда со временем становится только лучше. Чугун впитывает жир, который выступает в качестве естественного антипригарного покрытия. Кстати, не оставляйте чугунную посуду мокрой. Помыв, ее лучше всего немного нагреть на огне или прокалить с маслом и солью.

Стеклянные стаканы. Сейчас стали возвращаться многие забытые традиции. Пить чай из стаканов в подстаканниках – одна из них. Но, наверное, мало кто помнит, что стеклянные стаканы для этих целей нужно закаливать.

Для этого возьмите большую кастрюлю, положите на дно несколько слоев плотной хлопчатобумажной ткани (можно использовать кухонное полотенце) и залейте водой. На дно положите стеклянные стаканы. Прокипятите полчаса. Потом добавьте полстакана соли и кипятите еще минут сорок. После полного остывания воды выньте стаканы и промойте чистой водой.