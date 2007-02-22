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Натуралы на полу

Напольные покрытия из натуральных материалов и уход за ними

№ 8(42) от 22.02.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]

Натуралы на полу

Сизаль – грубое волокно, получаемое из листьев мексиканской агавы. Он издавна служил сырьем для изготовления канатов, веревок, рыболовных сетей, щеток. Из сизаля делают мебельную обивку, тканевые обои. Волокна, скрученные в толстые нити, идут на изготовление напольных покрытий. Укладывают сизаль, как ковролин. Готовое покрытие толщиной около 5 миллиметров шероховато на ощупь. Сизаль прочен и относительно недорог. Как и другие натуральные материалы, сизаль экологичен, полы из него не накапливают статического электричества. Сизаль регулирует влажность в помещении, но сам он контакта с водой не переносит – обработанный специальным грязеотталкивающим составом, этот материал особенно чувствителен к воде и пятнам. Полы из сизаля можно настилать только в сухих помещениях. Если на пол случайно пролилась вода, немедленно соберите ее промокательной бумагой, а влажный участок просушите феном для волос.

Устойчивое к влаге – кокосовое волокно (койра). Его получают из ореха кокосовой пальмы. Это лубяное волокно, подобное нашему льну, но более твердое и упругое. Гигиеничное, антиаллергенное, экологически чистое, оно десятилетиями сохраняет упругость и жесткость. Местные жители тропиков издавна используют его для спальных мест. Одного листа кокосовой пальмы достаточно для изготовления «двуспальной» циновки. Напольные покрытия из него прочны и практичны.

Сырьем для плетеных покрытий из древесного волокна служат хвойные деревья, растущие в сухом и холодном климате. Бумажное (древесное) покрытие прочное, очень плотное и выглядит оригинально, но совершенно не выносит воды.
 
Уход за напольными покрытиями из плетеных натуральных материалов не сложен. Их желательно пылесосить ежедневно, а примерно раз в полгода чистить сухим шампунем, сухой пеной или порошком. Сухая пена с интенсивными чистящими свойствами обеспечивает мягкий уход за чувствительными к влаге текстильными напольными покрытиями. Специальные средства не вызывают изменения цвета и структуры, содержат высокоэффективные очищающие компоненты, предотвращающие быстрое повторное загрязнение.
 
Никогда не используйте моющий пылесос!
 
Светлана ОМЕЛЬЧЕНКО  

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