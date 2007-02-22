Кофейку попьем? Сначала вырастим!

Кофейное дерево – вечнозеленое растение из семейства мареновых. Предание гласит – простая абиссинская коза съела как-то раз листочков с этого самого кофейного дерева и «веселилась» потом всю ночь. Пастух тоже попробовал листиков, а заодно и плодов – и понравилось! С тех пор кофе стали выращивать на плантациях, сегодня основные плантации кофе в Бразилии и Колумбии. И все это ради зерен, содержащих кофеин.

Выращивать кофейные деревья совсем не сложно, и нашим садоводам-огородникам вполне по силам справиться с этим в домашних условиях.

Кофейное дерево можно купить в садовых центрах. Но намного интереснее вырастить из черенков и прививкой (вегетативный способ) или из семян. Вегетативно размноженные зацветают в тот же год, быстрее растут, имеют форму куста. Сеянцы (из семян) зацветают на 3–4­й год, растут деревом.

Для укоренения срезать черенок с плодоносящего дерева с двумя парами листьев. Нижний косой срез опудрить гетераускином и посадить в субстрат (торф и перлит 1:1), накрыв банкой. Через 2–3 месяца черенок обычно укореняется.

Затем пересадите растение в плодородный грунт из торфа, песка и дерновой земли (2:1:3). Поливать нужно отстоянной теплой водой (+25), летом опрыскивать листья. Земляной ком иногда нужно чуть-чуть подсушивать. Влажности воздуха в городских квартирах ему вполне хватает.

Кофе любит свет. Не прямое солнце, а разреженное освещение, но яркое. Плодоносить растение будет только на южных подоконниках. Если досвечивать, то выращивать кофейное дерево возможно в любом помещении вашего дома.

Не поленитесь регулярно подкармливать и своевременно пересаживать – дерево будет нарядное весь год. Белые цветы – очень душистые и красивые, и плоды – ярко-красные и ароматные – одновременно украшают кофейное дерево. Собирайте собственный урожай и пейте самый свежий кофе (уж куда свежее!) по утрам.

Плоды собственного урожая