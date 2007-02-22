Кофейку попьем? Сначала вырастим!
Кофейное дерево на подоконнике
№ 8(42) от 22.02.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]
Количество кофеина в зернах кофе, а следовательно, степень взбадривания зависит от продолжительности прожаривания зерен. В свежих зернах кофеина больше, зато у жареных несравненно лучше вкус и аромат. А вот неповторимый аромат кофейному напитку придает загадочный компонент - кафеоль. До сих пор искусственно синтезировать его очень сложно. Кстати, горечь кофе придают танины, а вовсе не кофеин. Те, кто не любит горькую пищу, пьют кофе со сливками. Молочные продукты связывают танины, и кофе, освобождаясь от горечи, приобретает еще более изысканный вкус. Итак, кофе вы вырастили. Собрали ягоды. Очистили от кожуры. Пожарили. Смололи. А теперь - самое интересное: процесс приготовления напитка. Внимание! Собственные ягоды содержат кофеина в 3-4 раза больше, чем обедненные из магазина. Поэтому заваривайте осторожно и понемногу. Помните про козу! Погадаем на гуще Не торопясь, с чувством, с толком, с расстановкой выпейте кофе. Расслабьтесь, помечтайте... Затем возьмите чашечку, покрутите по часовой стрелке несколько раз и, перевернув, поставьте на блюдце. Помедитируйте пару минут, переверните чашку и приступайте к расшифровке образовавшихся узоров. Удачи!
Количество кофеина в зернах кофе, а следовательно, степень взбадривания зависит от продолжительности прожаривания зерен. В свежих зернах кофеина больше, зато у жареных несравненно лучше вкус и аромат.
А вот неповторимый аромат кофейному напитку придает загадочный компонент - кафеоль. До сих пор искусственно синтезировать его очень сложно.
Кстати, горечь кофе придают танины, а вовсе не кофеин. Те, кто не любит горькую пищу, пьют кофе со сливками. Молочные продукты связывают танины, и кофе, освобождаясь от горечи, приобретает еще более изысканный вкус.
Итак, кофе вы вырастили. Собрали ягоды. Очистили от кожуры. Пожарили. Смололи. А теперь - самое интересное: процесс приготовления напитка. Внимание! Собственные ягоды содержат кофеина в 3-4 раза больше, чем обедненные из магазина. Поэтому заваривайте осторожно и понемногу. Помните про козу!
Погадаем на гуще
Не торопясь, с чувством, с толком, с расстановкой выпейте кофе. Расслабьтесь, помечтайте... Затем возьмите чашечку, покрутите по часовой стрелке несколько раз и, перевернув, поставьте на блюдце.
Помедитируйте пару минут, переверните чашку и приступайте к расшифровке образовавшихся узоров. Удачи!
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