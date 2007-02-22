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Кофейку попьем? Сначала вырастим!

Кофейное дерево на подоконнике

№ 8(42) от 22.02.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]

Кофейку попьем? Сначала вырастим!

 Кофейное дерево – вечнозеленое растение из семейства мареновых. Предание гласит – простая абиссинская коза съела как-то раз листочков с этого самого кофейного дерева и «веселилась» потом всю ночь. Пастух тоже попробовал листиков, а заодно и плодов – и понравилось! С тех пор кофе стали выращивать на плантациях, сегодня основные плантации кофе в Бразилии и Колумбии. И все это ради зерен, содержащих кофеин.
 
Выращивать кофейные деревья совсем не сложно, и нашим садоводам-огородникам вполне по силам справиться с этим в домашних условиях.
 
Кофейное дерево можно купить в садовых центрах. Но намного интереснее вырастить из черенков и прививкой (вегетативный способ) или из семян. Вегетативно размноженные зацветают в тот же год, быстрее растут, имеют форму куста. Сеянцы (из семян) зацветают на 3–4­й год, растут деревом.
 
Для укоренения срезать черенок с плодоносящего дерева с двумя парами листьев. Нижний косой срез опудрить гетераускином и посадить в субстрат (торф и перлит 1:1), накрыв банкой. Через 2–3 месяца черенок обычно укореняется.
 
Затем пересадите растение в плодородный грунт из торфа, песка и дерновой земли (2:1:3). Поливать нужно отстоянной теплой водой (+25), летом опрыскивать листья. Земляной ком иногда нужно чуть-чуть подсушивать. Влажности воздуха в городских квартирах ему вполне хватает.
 
Кофе любит свет. Не прямое солнце, а разреженное освещение, но яркое. Плодоносить растение будет только на южных подоконниках. Если досвечивать, то выращивать кофейное дерево возможно в любом помещении вашего дома.
 
Не поленитесь регулярно подкармливать и своевременно пересаживать – дерево будет нарядное весь год. Белые цветы – очень душистые и красивые, и плоды – ярко-красные и ароматные – одновременно украшают кофейное дерево. Собирайте собственный урожай и пейте самый свежий кофе (уж куда свежее!) по утрам.
 
Плоды собственного урожая

Количество кофеина в зернах кофе, а следовательно, степень взбадривания зависит от продолжительности прожаривания зерен. В свежих зернах кофеина больше, зато у жареных несравненно лучше вкус и аромат.

А вот неповторимый аромат кофейному напитку придает загадочный компонент - кафеоль. До сих пор искусственно синтезировать его очень сложно.

Кстати, горечь кофе придают танины, а вовсе не кофеин. Те, кто не любит горькую пищу, пьют кофе со сливками. Молочные продукты связывают танины, и кофе, освобождаясь от горечи, приобретает еще более изысканный вкус.

Итак, кофе вы вырастили. Собрали ягоды. Очистили от кожуры. Пожарили. Смололи. А теперь - самое интересное: процесс приготовления напитка. Внимание! Собственные ягоды содержат кофеина в 3-4 раза больше, чем обедненные из магазина. Поэтому заваривайте осторожно и понемногу. Помните про козу!

Погадаем на гуще

Не торопясь, с чувством, с толком, с расстановкой выпейте кофе. Расслабьтесь, помечтайте... Затем возьмите чашечку, покрутите по часовой стрелке несколько раз и, перевернув, поставьте на блюдце.

Помедитируйте пару минут, переверните чашку и приступайте к расшифровке образовавшихся узоров. Удачи!

 

 

 

 

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