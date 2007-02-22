Вот такие пироги!

Рецепт для собак «Морозная косточка»

Основной компонент - мясо, ливер или рыба (в зависимости от того, что больше любит ваш пес) - должен быть вареным. На 300 граммов этого продукта - одно яйцо, кусок черствого белого хлеба, полстакана сильно развареного риса, зелень петрушки, немного сыра. Все это перемешиваем и выкладываем на противень в виде косточки. Верх посыпаем сухариками и сыром. Ставим в духовку и выпекаем при температуре 150 градусов около десяти минут. Верх смазываем сметаной. Блюдо подается теплым.

Рецепт для кошек «Мышь праздничная под соусом»

Кошкам труднее угодить с едой. Но разве она откажется от рыбы?!

100 граммов морской рыбы пропускаем через мясорубку. Добавляем белок яйца, пол чайной ложки сливочного масла и взбиваем миксером. Готовим соус: половину стакана рыбного бульона доводим до кипения, помешивая, добавляем две чайные ложки муки и желток. Рыбный фарш выкладываем в формочку в виде мышки и запекаем в духовке десять минут. Украшаем мышь глазками из икры и бантиком из филе семги. Перед подачей поливаем соусом. М-м-м!.. Усы оближешь!

Рецепт для хомячка (морской свинки) «Зерновое сердечко»

Чайную ложку кукурузы, семечек или любой крупы, которую любит ваш питомец, смешиваем с сырым яйцом и хлебными крошками. Лепим сердечко. Подсушиваем в духовке, пока не затвердеет. Счастливый хруст вам обеспечен!