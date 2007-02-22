Крылатые однолюбы

Перебирая перышки друг другу...

Первое место по популярности среди декоративных птичек по праву занимают волнистые попугайчики. Разнообразие окрасов, неприхотливость в еде и содержании сделали их любимцами людей во всем мире.

Популярны, хотя и меньше, крупные попугаи: ары, амазоны, жако, какаду. Их главное достоинство конечно же в умении воспроизводить человеческую речь. Эти «болтуны» живут до пятидесяти лет и более. Привязываются, как правило, на всю жизнь к одному человеку. А взамен на свою членораздельную трескотню требуют немногого: побольше игрушек и - общения с хозяином.

Среднего размера попугаи - кореллы, лори, неразлучники отличаются невероятно красивым и ярким оперением. Это стайные птички, держать их лучше парами. Например, неразлучники своим поведением полностью оправдывают собственное название - жить друг без друга не могут! Иногда, поссорившись, разбегаются по разным углам клетки. Но пройдет несколько минут - глядь! - они снова сидят бок о бок, перебирают друг другу перышки...

Еще одна популярная группа декоративных птичек - амадины. Это австралийские воробышки, только не чета нашим, сереньким. Амадинчики обладают очень красивым ярким оперением и красными клювиками. Самые распространенные виды - зебровые, гульда, японские. Это общительные птички, содержать их лучше парами. Неплохо разводятся в неволе, особенно при качественном корм­лении. Мои амадины, например, яйца несут круглогодично - уже ума не приложу, кому еще пристроить птенцов...

Ну и, разумеется, канарейки! Эти непревзойденные певцы завоевали сердца людей всех континентов! Их пение, что доказано психологами, благотворно действует на психику, успокаивает нервы. Заметим, что поют только самцы, что называется, соловь­ем разливаются перед самками. А если таковых поблизости нет - будем считать, тренируются, чтобы в случае их появления показать себя во всей красе...

Пернатые забавы

По состоянию пера птицы можно судить о ее здоровье. Потускневший окрас говорит о неполноценном питании и содержании. Следите за качеством корма и периодически выпускайте крылатых полетать по комнате.

Перьевые клещи и пухоеды - настоящий бич пернатых. Для профилактики и избавления от них птицам нужно регулярно принимать песочные и водные ванны. А с каким удовольствием они купаются!

Летом на час-два выставляйте клетку на солнце, чтобы птички получали ультрафиолет. А выбирая стационарное место для клетки, помните: крылатые питомцы не переносят сквозняков.

Отдыхая, многие птички прячут голову под крыло. Так они защищают свою психику от внезапных световых и звуковых воздействий. Пернатые - существа пугливые, и это тоже сказывается на оперении. Из-за регулярного сильного стресса птица может полностью облысеть и даже потерять голос.

Развлекаться любят не то­ль­ко люди. Повесьте в клетку маленькие зеркальца, качельки, колокольчики - пусть пернатые забавляются!

Попугаи любят смену обстановки, можно на время переставлять клетку в соседнюю комнату. Но другие птички этого не любят, так что пусть уж живут в одном месте.

...Человек веками завидовал птицам - их любви к свободе и умению летать. Их замечательному пению. Именно за это птицы и поплатились - заточением в клетке. Какая грустная история...

Добрый совет

Обратитесь к ветеринару, если:

- днем птица сидит с полузакрытыми глазами, отказывается от еды;

- в помещении с комнатной температурой при наличии воды птица сидит с открытым клювом;

- под хвостиком или вокруг клюва перья сильно склеились.

Для профилактики множества заболеваний один-два раза в месяц в поилку капают настойку прополиса (чайная ложка на стакан воды) или раствор марганцовки.