Что из соседской искры возгорится?

Итак, сосед бросил спичку, зажег траву, а чужой дом сгорел… Какую ответственность несет за этот непредумышленный поджог виновник пожара?

«ПРОШЛОЕ лето было влажным, трава уродилась на славу, а особенно хороши были сорняки на неухоженных землях. Соседу дом в деревне достался от тетки и не очень-то нужен. Картошку не сажал, траву не косил. Так, поохотиться да отдохнуть. Чиркнул он как-то спичкой – и швырь еe в прошлогодний бурьян.

Я в подполе сидела, картошку для посадки перебирала, слышу – дымком потянуло, гусыня, опять же, раскричалась, дело к обеду было. А тут мой как заорет: «Пожар!» Я выскочила, а напротив… батюшки свят! Сашка-Рыжий горит! С ним рядом три дома горят! Шифер лопается, стреляет во все стороны. На нашей стороне лицо припекло (ширина улицы 40 метров).

Пока все прочухались, соседние дома обливать стали, этим-то не помочь уже. Светкин забор отлили, цел дом остался. Два других дома пустые были и живности нету, не сгорел никто, отнес Господь! А у меня, если б что, – две козы, козел, 4 козленочка, гусыня, две собаки, кошка, мужик в доме был. Ой, подумать страшно! А этот деятель, огородник фигов, быстренько с женой собрался и тю-тю! Огонь выпустил и слинял! Часа за полтора всe и сгорело. Вот тут пожарные явились из города, вот смех-то – пешком пришли. Акт составили. Ихний «Урал» на ближних подступах к деревне застрял. Да, погуляли на майские празднички… А теперь где погорельцам жить-то? Наш губернатор запретил траву жечь, говорит, в тюрьму сажать таких надо. Ну, может, не в тюрьму? На что они могут надеяться?»

Говорят юристы…



«СОСЕД должен в полном объеме возместить ущерб, поскольку он виновен в том, что дом сгорел (такой порядок прописан в ст. 1064 Гражданского кодекса РФ). Суд может обязать его либо возместить вред в натуре (то есть предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.), либо возместить причиненные убытки деньгами. Суд, вынося решение, должен учесть мнение потерпевшего на этот счет. Кроме того, потерпевший может получить компенсацию морального вреда (см. ст. 1099, 1100, 1101 ГК РФ) независимо от того, какое решение будет принято относительно имущественного возмещения».



…советуем мы



НУ ЧТО ж, подавайте в суд на поджигателя, ваше дело правое, вы победите.

Обидно, мы же не первобытные люди, которые выжигали участки леса, потом рыхлили палками-копалками выжженную целину и пытались выращивать культурные растения. При такой «агротехнике» погибает полезная фауна, микроорганизмы, бактерии, насекомые, даже мелкие животные – ежи, суслики, птенцы, лягушки, змеи. Погибают в огне редкие первоцветы с поверхностной корневой системой, а сорнякам со стержневыми корнями – хоть бы что.

Откуда взялось это бесхозяйственное мнение о полезности весенних травяных пожарищ? Ведь это и есть первобытный способ земледелия! Особенно грустно, когда вспоминаешь, что на дворе ХХI век. Владеешь землей – должен заботиться о ней. Использовать землю любым образом. Не хочешь пахать – посади парк, нет времени ухаживать – отдай в аренду, не любишь сельскую жизнь – продай! Давайте уважать нашу Землю-матушку, соседей своих и себя на СВОЕЙ ЗЕМЛЕ!

Как правильно поджигать

ОДНАКО огородный мусор, сухие остатки сжигать необходимо. Постарайтесь выделить на своем(!) участке место под кострище. Оно должно быть вдали от строений, своих и соседских. Перед тем как что-то сжигать, полейте вокруг землю, непременно имейте рядом емкость с водой, обязательно дождитесь безветренной погоды. На участке, вообще, неплохо иметь резервуары с водой на всякий случай. Выполняйте все работы в саду и огороде вовремя, косите травы, убирайте растительные остатки, не загромождайте свой двор ненужным стройматериалом и разным хламом. Порядок на участке – лучший способ уберечься от пожара и настроение хорошее приобрести.