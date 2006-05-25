Идите в баню

Наверное, каждый дачник мечтает о бане. У многих эта мечта сбылась, остальные – на пути к ней. Русская усадьба без бани, как переполненный автобус: доехать можно, а удовольствия никакого. До чего же приятно после праведных садово-огородных трудов попариться в баньке или ополоснуться теплой водой, на травах настоянной. А потом чай с мятой…

ПЯТЬ лет назад уехали мы с мужем из Москвы в его «родовое поместье» и живем натуральным хозяйством. После смерти родителей мужа восстановили дом и всю «усадьбу» и остались насовсем. У нас небольшая пасека, две козы, куры, маломощный трактор, уазик, огород. Себя кормим, своих взрослых детей садово-огородной продукцией снабжаем, кое-что продаем. Вот такая у нас мини-ферма. А вообще-то я про баню…

В детстве как-то мылись мы с мамой в городской бане, и я упала в обморок от духоты. С тех пор даже упоминание о бане и парилке вызывало приступ тошноты, мне было стыдно, я этот «секрет» скрывала, как могла. С будущим мужем познакомились в институте, мы вместе учились в МАИ. Перед свадьбой повез жених показывать невесту родителям. Нас ждали. Кругом красота, речка, лес, дивные виды, молоко, мед и… растопленная банька для дорогих гостей. Что тут со мной сделалось! Родители перепугались, потом удивились, что за хилую невесту сын выбрал. Рассказала я потом будущему мужу эту странную историю, смеяться он не стал, успокоил и забыл.

Оказывается, не забыл, а решил меня вылечить от последствий этого детского стресса. На летние каникулы после свадьбы приехали мы опять в деревню. Та же речка, лес, грибы, и муж молодой, и я, любимая. И птички только о нашей любви пели, и кошка на ухо мне урчала все про любовь да про любовь. Вот как-то вечером муж с таинственным видом говорит, что узнал у бабы Нюры (ей тогда 96 лет было) особый заговор про то, как меня от банного страха вылечить. Я стала сопротивляться, но сдалась. Оказывается, банька уже растоплена, слегка, не сильно, и веники приготовлены, и травы особые заварены. Может, и помог бабкин заговор, скороговоркой прочитанный на пороге бани, только не упала я в обморок, а закружилась голова от травяного духа, вкусного запаха горьковатого дымка, от приятного тепла. Мы потом долго парились, терли друг другу спины, смеялись и целовались. А через девять месяцев Машенька родилась.

Сейчас у нас новая большая баня с уютным предбанником, с душем, водопроводом и канализацией. Наши многочисленные друзья и дети со своими друзьями в обязательном порядке к нам в баню приезжают. А когда никого из гостей нет, после огородных хлопот идем вдвоем с мужем топить старую добрую тесную НАШУ баньку-целительницу. Стоит она все там же, на краю плодового сада, недалеко от речки. Большая яблоня положила ветку на низкую крышу, некогда садовая малина превратилась в дикие заросли. А когда цветет шиповник, его нежные розовые цветы заглядывают в низкое окошко, как когда-то, 27 лет назад…

В бане свои секреты

ПАРИТЬСЯ в бане надо с умом. Перед посещением парилки с мылом не моются, чтобы не смыть естественную пленку из жирных кислот, она предохраняет кожу от обжигания. В старину даже натирались квасом. После каждого парения обязательно смывайте пот, иначе уже через три минуты все шлаки начинают впитываться обратно. С мылом моются только после окончания парения. После банных мероприятий распаренная кожа все отлично впитывает, используйте это во благо.