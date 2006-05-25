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Счастье из червятника

Выбирать помощников на огороде нужно с умом

№ 3(3) от 25.05.2006 [«Аргументы Недели », Оксана МИХАЙЛОВА, Московская область ]

Счастье из червятника

В конце мая, отсеявшись, можно подумать о чем-то новеньком для дачного хозяйства. А дождевые черви у вас есть? Разве это новость, у кого же их нет! Не знаете вы своего счастья. Еще не поздно прикупить особых селекционных червей и начать их разводить.

 НИ ОДИН садовод-огородник без надобности не вносит различные химикаты на свои угодья, прошли те времена. Хороший хозяин отдает предпочтение натуральным удобрениям. Продукт жизнедеятельности дождевых червей – биогумус – самое эффективное, пожалуй, из всех.

 Черви – лучшие земледельцы. Поедая все, что им попадается на пути, пропуская через кишечник почву, они выделяют копролиты (испражнения), которые и есть биогумус. По питательной ценности для растений он превышает конский навоз в 15–20 раз!

 Впервые использованием дождевых червей для производства удобрения и повышения плодородия почвы занялись в США еще в начале прошлого века. Многие слышали о «красных калифорнийцах» – знаменитых селекционных дождевых червях ученого Томаса Баррета. Но в России им пришлось туго, наши морозы оказались для них губительными.

 Другое дело – знаменитые владимирские селекционные черви «Старатель», выведенные профессором Анатолием Михайловичем Игониным. Они прекрасно себя чувствуют и зимой, и летом, имеют отменный аппетит, и размножаются в 4–5 раз быстрее калифорнийцев (один червь за сезон производит 1000 червячков), а содержание гумуса достигает 40% (вместо 10%).
Урожайность овощей, ягод и фруктов благодаря «Старателю» повышается в 4–5 раз, а зеленных культур – аж в 6–8 раз! И, что важно для северных районов, урожаи на таких почвах созревают на 10–15 дней раньше.

 На своем участке садоводы-огородники могут легко соорудить «фабрику» по производству удобрения. Поместите червей в компостную кучу или яму, прикрыв ее сверху растительными остатками и смочив слегка водой. Теперь ваша непривлекательная компостная куча будет носить уважительное имя червятник. Именно так называют изолированное место, в котором живут и «работают» черви. Все, что им нужно, – регулярно подкладывать сверху свежий компост, перепревший навоз, измельченные растительные остатки. Субстрат должен быть влажным. Если вы хотите, чтобы черви быстрее размножились, угостите их самым любимым лакомством – густым настоем крапивы с листьями одуванчиков. Для этого не поленитесь, соберите ведро листьев и залейте доверху водой на 3 дня. Затем вылейте эту «вкусноту» в червятник. Еще не забывайте подсыпать речного песочку, у червей нет зубов, и пищу они перетирают в желудке с помощью песчинок. Для разведения червей можно построить отдельный домик – ящик.

 Черви отлично зимуют на участ­ках в компостных ямах, укрытых сверху лутрасилом или мешковиной. Как только температура воздуха понижается до +4 градусов, они впадают в зимнюю спячку (анабиоз). Их лишь нельзя укрывать полиэтиленовой пленкой, иначе без доступа воздуха они погибнут.

 Черви живут в верхнем слое, а снизу складируются их отходы – темный, рыхлый биогумус, похожий на южный чернозем. Вот оно – ваше счастье!

Народная примета

Если дождевые черви выползают из земли теплым вечером – жди грозу и дождь.

Черви - домашние животные

 ЗЛЕЙШИЕ враги земляного червя – кроты и мыши, они с удовольствием поедают ценный белковый продукт. На дно компостной ямы обязательно положите мелкоячеистую металлическую сетку. Но главный враг, как всегда, – человек. Любые пестициды, ядохимикаты, минеральные удобрения, даже зола, в небольших дозах вносимые в землю, приводит к гибели популяции червей. Да и после лопаты огромное количество червей травмируется и погибает.

 Приобретая культурных червей, не «выпускайте» их в огород. Это грубейшая ошибка многих начинающих. Поселите их в червятнике. В грядки добавляйте только гумус. Ваши червяки должны иметь статус домашних животных.

 За летний период 750 штук червей в одной компостной куче площадью 1 кв. м произведут почти одну тонну удобрения! Этого вполне хватит для огорода в несколько соток.

 Червяков продают поштучно. Но это не значит, что из экономии достаточно купить одного и размножить (дождевые черви – гермафродиты). Купите небольшую популяцию, хотя бы штук 300. Это и надежно, и животным повеселее будет.

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