Ночь свежа…

Наиболее популярно, потому что более доступно, постельное белье из хлопка. Ситец – достаточно тонкая ткань полотняного переплетения. Бязь – более прочная ткань, поэтому и белье из нее служит дольше. Сатин – блестящая (мерсеризованная) ткань из хлопка атласного переплетения. Белье из сатина дороже, но и спать на нем приятнее. Более тонкие ткани – мадаполам, перкаль, батист – для этих целей используют намного реже.
Лен – очень распространенный и любимый материал для постельного белья. Он самый экологичный и практичный. Белье из льна служит в среднем в два раза дольше, чем хлопковое. Но ткани из льна более грубые, их труднее стирать и гладить.
Самое лучшее белье конечно же шелковое. Зимой на нем не холодно, а летом не жарко. На нем не живут сапрофиты, поэтому аллергикам настоятельно рекомендуется пользоваться шелковым неокрашенным постельным бельем.
У шелка имеется только один недостаток – цена.
Обыкновенный человек спит с закрытыми глазами, но при этом нашему телу, оказывается, не безразличен цвет простыни. Холодная сине-зеленая гамма цветов будет успокаивающе и расслабляюще действовать ночью. Такое белье – прекрасная профилактика бессонницы. А красно-желтая гамма теплых тонов окажет возбуждающее действие. Молодым и горячим такой комплект белья придется весьма кстати.
Детям постарайтесь приобрести «веселенький» комплект с интересным рисунком. Тогда вам понадобится значительно меньше усилий, чтобы уложить ребенка спать.