Ночь свежа…

Л учшими материалами для постельного белья были, есть и будут натуральные – лен, хлопок, шелк. Белье из них способно быстро впитывать и испарять влагу. Тело отдыхает и «дышит». Такие ткани не накапливают статическое электричество и не вызывают кожной аллергии. Белье долго служит, хорошо стирается, сохраняет цвет.

Наиболее популярно, потому что более доступно, постельное белье из хлопка. Ситец – достаточно тонкая ткань полотняного переплетения. Бязь – более прочная ткань, поэтому и белье из нее служит дольше. Сатин – блестящая (мерсеризованная) ткань из хлопка атласного переплетения. Белье из сатина дороже, но и спать на нем приятнее. Более тонкие ткани – мадаполам, перкаль, батист – для этих целей используют намного реже.

Лен – очень распространенный и любимый материал для постельного белья. Он самый экологичный и практичный. Белье из льна служит в среднем в два раза дольше, чем хлопковое. Но ткани из льна более грубые, их труднее стирать и гладить.

Самое лучшее белье конечно же шелковое. Зимой на нем не холодно, а летом не жарко. На нем не живут сапрофиты, поэтому аллергикам настоятельно рекомендуется пользоваться шелковым неокрашенным постельным бельем.



У шелка имеется только один недостаток – цена.

Обыкновенный человек спит с закрытыми глазами, но при этом нашему телу, оказывается, не безразличен цвет простыни. Холодная сине-зеленая гамма цветов будет успокаивающе и расслабляюще действовать ночью. Такое белье – прекрасная профилактика бессонницы. А красно-желтая гамма теплых тонов окажет возбуждающее действие. Молодым и горячим такой комплект белья придется весьма кстати.

Детям постарайтесь приобрести «веселенький» комплект с интересным рисунком. Тогда вам понадобится значительно меньше усилий, чтобы уложить ребенка спать.