Удобрение томата

Для получения высоких и устойчивых урожаев томатов в условиях открытого грунта в нечерноземной зоне необходимо использование рассады, которую высаживают в почву в конце мая – начале июня.

Томат сравнительно хорошо растет на различных типах почвы, однако она должна быть хорошо подготовлена (глубина до 30 см), поскольку корни томата довольно быстро распространяются по всему пахотному горизонту. Кислотность почвы томаты переносят лучше других культур и хорошо развиваются при рН 5,6–7,0.

Система удобрения томата складывается из двух способов внесения удобрений: основного (весной под перепашку или глубокую культивацию) и припосадочного (заделывание небольших доз минеральных удобрений в лунки при высадке рассады). Основное удобрение полностью обеспечивает потребность томата в основных элементах питания в период их основного потребления. Припосадочное удобрение удовлетворяет потребность растения в питательных веществах в первый месяц роста в поле.

Самый высокий прирост массы растения происходит с июля до начала августа, когда сильно нарастает масса листьев, стеблей и интенсивно завязываются плоды, в связи с чем необходимо проводить подкормки растений слабыми растворами комплексных минеральных удобрений 1–3 раза за вегетационный период: первую – через 10–15 дней после посадки рассады, последующие – примерно еще через 2–3 недели.