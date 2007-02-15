Все начинается с рассады

Во-вторых, внимательно читайте информацию на пакетах с семенами. Если там указано, что данные семена не следует подвергать какой-либо предпосевной обработке – это следует строго соблюдать. В противном случае свои промахи не надо сваливать на семена.

Предпосевная подготовка начинается с протравливания семян в однопроцентном растворе марганцовокислого калия (1 г на 100 мл воды) в течение 20 минут, затем семена промывают в проточной воде и подсушивают до сыпучести.

В-третьих, очень многие любители неправильно выбирают сроки сева, площади питания и продолжительность выращивания рассады, поэтому рост и развитие растений приходятся не на самые оптимальные сроки. Высаженная в парник рассада, которую выращивали неграмотно, отстает в росте и дает низкий урожай.

В-четвертых, сеять надо в стерилизованную почву, свободную от вредителей и болезней. Этот прием сильно облегчает процесс выращивания здоровой рассады. Особенно если вы не заготовили с осени питательную смесь и приобрели ее в магазине, где качест­во не всегда отвечает нужным требованиям.

Не поленитесь пропарить почву. Возьмите большую кастрюлю или бачок, положите на дно кирпичи или специальную подставку, налейте немного воды. На кирпичи поставьте емкость с почвой. Дно емкости (ведра) должно иметь отверстия, через которые будет проходить пар. Бачок накрыть крышкой и поставить на плиту на 3–4 часа на медленный огонь. Ни в коем случае нельзя проводить стерилизацию почвы прокаливанием на плите или в духовке – при данной обработке в почве сгорают все органические вещест­ва, и на таком субстрате рассаду не вырастите. Кстати, этот прием полезен субстрату для всех комнатных цветов.

В-пятых, четко рассчитайте нужное количество рассады, не сейте очень много. Растения будут мешать друг другу, а выбросить их обычно жалко.

В-шестых, при выращивании ранней рассады важно обеспечить хорошую освещенность. Используйте для этой цели люминесцентные лампы мощностью 40–60 Вт, которые располагают над растениями на высоте 8–10 см, включая их с 8 до 22 часов.

И последнее, семена перцев, баклажанов, томатов проращивать надо в теплом месте, при температуре 25–27 градусов. Проклюнувшиеся семена высевают в емкости, и до всходов температура почвы должна быть такая же. Затем температуру снижают до 18–20 градусов и рассаду размещают под лампами. Первые три дня досвечивают круглосуточно.

Три срока для рассады

Ранняя рассада - посев семян с 10 февраля по 10 марта. Сеем перец, баклажан, томат для теплиц, раннюю капусту, корневой сельдерей, лук-порей, артишок.