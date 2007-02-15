Все начинается с рассады
Первые работы в домашнем огороде
№ 7(41) от 15.02.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]
Забота о будущем урожае начинается у огородников с приобретения и подготовки семян овощных культур. Во-первых, сначала проверьте семена, оставшиеся с прошлых лет. При правильном хранении многие культуры (особенно пасленовые и тыквенные) сохраняют всхожесть от 2 до 10 лет. Средняя рассада - с 15 марта по 10 апреля. Высеваем позднеспелые сорта белокочанной капусты, томат, перец, баклажан, тыквенные для парников, брюссельскую капусту, брокколи и кольраби. А также свеклу на пучок. Поздняя рассада - с 25 апреля по 20 мая. Сеем среднеспелые сорта белокочанной капусты, огурцы, кабачки, патиссоны, тыкву, ревень, спаржу. Эти рекомендации приведены для средней полосы.
В северных районах сроки сева могут проходить на 2-3 недели позже, а в южных - раньше.
Средняя рассада - с 15 марта по 10 апреля. Высеваем позднеспелые сорта белокочанной капусты, томат, перец, баклажан, тыквенные для парников, брюссельскую капусту, брокколи и кольраби. А также свеклу на пучок.
Поздняя рассада - с 25 апреля по 20 мая. Сеем среднеспелые сорта белокочанной капусты, огурцы, кабачки, патиссоны, тыкву, ревень, спаржу.
Эти рекомендации приведены для средней полосы.
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