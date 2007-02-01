Зачем в хозяйстве яйцеварка?
Яйца такие, как надо
№ 5(39) от 01.02.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]
Сварить яйцо всмятку или «в мешочек» – целое искусство. Есть у вас по утрам время стоять над кастрюлькой с часами – стойте! А в яйцеварке вы получите яйца такие, как надо. Достаточно с помощью мерного стаканчика залить нужное количество воды. Существенные неудобства большинства моделей – отсутствие таймера. О готовности оповестит звуковой сигнал, но сама яйцеварка от электросети не отключится.
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