Зачем в хозяйстве яйцеварка?

Сварить яйцо всмятку или «в мешочек» – целое искусство. Есть у вас по утрам время стоять над кастрюлькой с часами – стойте! А в яйцеварке вы получите яйца такие, как надо. Достаточно с помощью мерного стаканчика залить нужное количество воды. Существенные неудобст­ва большинства моделей – отсутствие таймера. О готовности оповестит звуковой сигнал, но сама яйцеварка от электросети не отключится.

И еще. Как правило, инст­рукция требует проколоть яйцо о специальный шип перед варкой. Это не всегда удобно, ведь сваренное яйцо не будет долго храниться вне холодильника. Но однажды я обнаружила, что шип от частого употребления стерся, и перестала протыкать яйца – и ничего не изменилось! Получаются как «миленькие» – хоть всмятку, хоть «в мешочек».

И конечно, «правильно» сварить яйца можно и в пароварке, и в рисоварке, и в некоторых фритюрницах еще советского производства, и в аэрогриле, и в микроволновке (продаются специальные яйцеварки для СВЧ) – «отрежиссировав» нужный результат опытным путем. При этом не стоит забывать, что разные приборы во многом дублируют полезные функции друг друга – не загромождайте ими свою кухню.

И наконец, если вы варите яйца редко, то вам такое изобретение, наверно, ни к чему.

Светлана ОМЕЛЬЧЕНКО

