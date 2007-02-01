Такая простая пищевая соль…

Такая незаменимая в хозяйстве поваренная соль состоит всего из двух элементов – натрий и хлор. Однако, оказывается, разновидностей и производных поваренной соли имеется около 15 тысяч. А запасы соли на земле находятся в виде месторождений каменной соли, в озерной воде и в морской.

Из воды соль в основном получают выпариванием. На Руси соляное дело было одним из старейших промыслов. Первые свидетельства соляных разработок на территории нынешней России относятся к V веку до н.э.

И в XXI веке ни одна хозяйка не обходится на кухне без солонки. А сколько соли необходимо человеку в день? В нашей климатической зоне – всего 10–15 граммов в сутки. И почти во всех продуктах соль уже присутствует в разных количествах. В сыре, в хлебе ее много, а вот в сахаре – вовсе нет.

При физических нагрузках организму нужно соли больше, при зимнем безделье – меньше. А совсем без соли человек жить не сможет – рвота, понос и… все. И излишнее употребление не менее вредно – приводит к различным заболеваниям.

Как и во всем – соблюдайте меру, и проживете долго и счастливо.

Хозяйке на заметку

Соль очень хорошо впитывает влагу. Поэтому хранить ее желательно в герметичной таре. Перемешайте соль при хранении с небольшим количеством риса. Рис убережет ее от отсыревания.