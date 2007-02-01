С кем спите, господа?

Менять подушки рекомендуется раз в 3–5 лет в зависимости от износа и зараженности. Да-да, все очень серьезно!

Подумайте: а для чего нам подушка? Во-первых, она поддерживает голову в удобном и правильном положении. Для этого наполнитель подушки должен сохранять определенную упругость и удобную твердость. В противном случае «продавленная думочка» будет только вредить здоровью.

Для проверки годности подушки воспользуйтесь простым домашним тестом. Положите подушку на стол, в центр ее положите груз в 2–3 кг (например, два-три пакета с крупой) и быстро уберите груз. Если подушка восстановит свою форму не более чем за 40 секунд, значит, она в хорошей «спортивной» форме и еще послужит. Если наполнитель потерял упругость – выбросьте, не жалейте – здоровье дороже.

Во-вторых, даже если вы спите на своей подушке редко, и она свежа и упруга – все равно за три года количество сапрофитов и других аллергенов достигнет критической отметки. Поэтому регулярно принимайте жесткие меры по уничтожению источников аллергии.

Раз в месяц подушки промораживайте (зимой) и прогревайте на солнце (летом). Температура выше 45 градусов и ультрафиолетовое излучение прекрасно дезинфицируют пухо­перовые наполнители.

Кстати, перины-то в старину регулярно выбивали на морозе и выжаривали на солн­це.

И последнее – через пять лет подушку все равно желательно поменять…

Храп победим!