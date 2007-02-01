Зимние бабочки

Семейство орхидные включает около 35 000 видов, и растут орхидеи по всему миру. Но в тропиках Америки и Юго-­Восточной Азии обитают самые прекрасные. Из этого огромного разнообразия для комнатной культуры отлично подходит очень красивый и при этом легкий в агротехнике вид – фаленопсис. Мильтонию и цимбидиум также не сложно выращивать.

«Орхидная революция» произошла лет 100 назад, когда цветоводы додумались понизить температуру в оранжереях с орхидеями до 20 градусов. И такие совсем не тропические условия оказались самыми подходящими для комнатных орхидей. Они перестали «капризничать», начали активно расти и размножаться и продолжительно цвести. И на подоконниках эти неженки прижились весьма охотно.

Чем же эти орхидеи так хороши? А тем, что цветут продолжительное время – 4–5 месяцев, декоративны весь год, а форма цветка изысканна и совершенна. Диаметр венчика у некоторых тропических видов достигает диаметра 30 см! Цветочные магазины предлагают богатый выбор орхидей, и недорого.

Наиболее благоприятная температура для комнатных орхидей – 18–22 градуса в течение всего года. Свет нужен яркий, но рассеянный. Под люминесцентной лампой орхидея фаленопсис может цвести круглый год и не обязательно на подоконнике.

Поливать надо умеренно мягкой водой, не допускать пересыхания субстрата и ни в коем случае не переувлажнять! Полезно опрыскивать листву, особенно если зимой растение стоит рядом с батареей. И летом в жаркую и сухую погоду устраивайте листьям «моросящий дождичек».

Подкармливать цветок нужно не чаще 1 раза в месяц специальным удобрением для орхидей.

А вот пересадку орхидеи переносят плохо. Без нужды их лучше не беспокоить, если уж только горшок станет совсем тесен. Питательный субстрат приготавливается из измельченной сосновой коры, древесного угля и мха сфагнума в равных пропорциях.

Размножают фаленопсис семенами и детками, но неопытному садоводу этим лучше не заниматься.

Стой! Ночная фиалка...

И у нас в средней полосе тоже растут представители семейства орхидных и в большом количестве. А наиболее красивая и любимая из них - любка двулист­ная, или ночная фиалка. Цветки у нее очень душистые, особенно вечером и ночью. В мае и июне северная орхидея цветет, и толпы «любителей прекрасного» устремляются за букетами по лесам, опушкам и лугам.