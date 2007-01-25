В новый год без старых болезней
Нет – мучнистому червецу, вредителю комнатных растений!
№ 4(38) от 25.01.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]
К сожалению, ваше растение заражено мучнистым червецом - одним из самых опасных вредителей оранжерейных и комнатных растений. Он повреждает многие полюбившиеся нам растения - строманту, фикусы, толстянки, бегонии, драцену, цитрусовые, пальмы и даже кактусы. При массовом размножении на растениях хорошо заметны белесые ватообразные колонии.
Зрелые самки червеца очень плодовиты - откладывают от 900 до 2000 шт. яиц за один раз. Отродившиеся личинки расползаются в разные стороны, прикрепляются к листьям, стеблям и корням и высасывают соки. Все это приводит к деформации и опадению листьев. Размножению вредителей благоприятствует высокая влажность воздуха (70-100%) и температура выше 25 градусов.
Предупредить появление вредителя во многих случаях проще, чем бороться с ним. Сейчас приобрести комнатные растения не проблема, и, к сожалению, они часто бывают уже зараженные и поврежденные (и не только одним червецом). Вероятно, ваша строманта была уже заражена червецом. Поэтому внимательно осматривайте растения еще в магазине.
Приобретенное растение промойте водой, можно с хозяйственным мылом. Горшки тоже должны быть чистыми. Эти меры - верное средство, предохраняющее растения от врагов.
Не торопитесь ставить вновь купленные растения к уже имеющимся. Поставьте отдельно - на карантин. Через одну-две недели возможные болезни и вредители начнут проявляться.
В случае обнаружения вредителя пользуются мыльным или мыльно-табачным растворами. В оранжереях эффективен выпуск энтомофагов - криптолемуса и псевдофикуса. Эти насекомые питаются мучнистым червецом и другими тлями - этакие «санитары домашнего леса».
Массовая гибель отложенных яиц происходит при влажности ниже 30-40% и при воздействии прямого солнечного света (более 3-4 часов). Однако посещение «солярия» надо проводить осторожно - для растений это большой стресс.
Если у вас нет аллергии на ядохимикаты, можно использовать актеллик (фосбецид) в концентрации 20 мл на ведро воды. Обрабатывать два раза с интервалом 2-3 недели. Лучше это мероприятие проводить вне жилого помещения.
Как показывает печальный опыт, при массовом поражении растения мучнистым червецом, с ним (с растением) придется... расстаться.
Галина СОКОЛОВА, ученый-агроном
Врага надо знать в лицо
Мучнистый червец, или мохнатая тля, - карантинный вредитель из отряда равнокрылых (Homoptera). Тело взрослой самки достигает длины
5,5 мм, розовато-серое, широкоовальное, покрыто белым порошковидным восковым налетом, по бокам расположены тонкие восковые нити.
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