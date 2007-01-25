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Людовик XVI отдыхает…

Как нам обустроить подоконник

№ 4(38) от 25.01.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]

Людовик XVI отдыхает…

СНАЧАЛА определите высоту от пола, на которой находится подоконник. От этого напрямую зависят возможные решения оконного пространства.

На кухне этот размер чаще всего сопоставим с высотой кухонных столов. Объедините пространство под окном и рабочую зону единой столешницей – и вот пока еще нетрадиционное использование подоконника в наших стандартных квартирах. Кстати, в Европе уже давно успешно применяют такое решение.
 
А что же делать, если подоконник выше стола? Не торопитесь отказаться от этой идеи. Вы можете приподнять зону кухонной мебели на недостающие 10–15 см, то есть построить некий подиум со ступенькой. Даже в небольшой кухне этот прием будет уместен.
 
Ну а если подоконник расположен ниже, то при установке стеклопакета можете немного его приподнять – десяток сантиметров не будет заметен с улицы.
 
Обеденный столик на ножке, отходящий под оптимальным углом от подоконника, завершит преображение вашей кухни до полной неузнаваемости – что и требовалось!
 
Теперь перейдем в комнату. Подарком судьбы в данном случае можно считать низкое окно, начинающееся на высоте около 40 см от пола. Тогда плоскость подоконника вполне возможно расширить внутрь комнаты и превратить в… диван! Если вы созреете до такого своеобразного решения – обязательно поставьте соответствующий стеклопакет на окно! Профессионалы из оконных фирм обязательно помогут вам в выборе и установке нужного варианта.
 
Это решение оконного пространст­ва особенно уместно в доме с толстыми стенами и на первом-втором этажах. Диван будет «утоплен» в стену, а растения, небо и солнце за окном станут частью интерьера. Мягкий матрас с красивым покрывалом, яркие подушки, легкие шторы и жалюзи по окну в тон, плюс немного фантазии – и ваше унылое окно можно смело назвать будуаром Людовика XVI!
 
Если такой вариант не проходит и подоконник расположен на стандартной высоте, вы все равно можете расположить диван около окна. Диван (желательно кабинетный) подбирайте таким образом, чтобы высота спинки равнялась высоте подоконника. Оконные простенки оформляются в этом случае как книжные стеллажи, а плоскость подоконника станет одной из книжных полок.
 
Расставьте акценты выбранной эпохи – библиотека готова; и пусть Людовик отдыхает...
 
Виктория НОВИКОВА, художник-дизайнер

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