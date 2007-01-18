Дивану – вечную молодость!

В этом деле важно уяснить, что обивка вашего дивана – это не ткань, а натуральная кожа какого-либо животного. И ухаживать за ней нужно, как за своей собственной, ну или почти так. А это значит, что стирать, гладить, пользоваться отбеливателями, кислотами и иными раст­ворителями никак нельзя!

А можно и нужно следить, чтобы кожа не пересыхала, для этого поддерживать влажность в помещении не ниже 60%. Раз в год кожу надо жировать – протирать стеариновыми составами (специальные чистящие кремы). Чтобы кожа оставалась «живой» и дышала через поры, регулярно пылесосьте диван.

Если все же появились пятна, то удаляйте их осторожно. Практически любое пятно отмывается с кожи теплым мыльным раствором. Потом обязательно промойте губкой с чистой водой. И надо сразу вытереть сухой шерстяной тряпочкой.

Самые обычно трудновыводимые жирные пятна дивану не повредят. Со временем жир впитывается глубоко в кожу, и пятно исчезает.

В экстренных случаях поможет яичный белок. Протрите пятно мягкой тканью, смоченной взбитым белком, и пусть кожа высохнет.

Кстати, эти рекомендации подходят и для других кожаных изделий.