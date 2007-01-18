Дивану – вечную молодость!
Как ухаживать за кожаной мебелью
№ 3(37) от 18.01.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]
В этом деле важно уяснить, что обивка вашего дивана – это не ткань, а натуральная кожа какого-либо животного. И ухаживать за ней нужно, как за своей собственной, ну или почти так. А это значит, что стирать, гладить, пользоваться отбеливателями, кислотами и иными растворителями никак нельзя!
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