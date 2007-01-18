«Маникюр» для кошки

Кошка– на то и кошка, чтобы охотиться, лазить по деревьям и точить когти. Если она этого не делает – то это не кошка!

Затачивая когти, кошка встает на задние лапы, вытягивается во весь рост и царапает поверхность. Таким образом животное обозначает свою территорию – я всех выше, сильнее и когтистее, в мои владения не входить! Некоторые коты еще и метят для надежности.

Но не все потеряно! Создайте коту условия для «цивилизованного» способа решения проблемы и приобретите специальную когтеточку (столбик или панель, обтянутая фактурным материалом).

Приучать животное пользоваться когтеточкой нужно с самого юного возраста. Если терпеливо позаниматься с котенком некоторое время – он привыкнет, и вы можете в дальнейшем не беспокоиться о самочувствии вашей мебели, ковров и обоев.

Взрослую кошку, особенно привыкшую к улице, перевоспитать практически невозможно. Все «кошатники» знают, что наказывать кошку – себе дороже! Она все равно поступит по-своему, а может и отомстить (вот за этот независимый характер и любим!). Поэтому постарайтесь создать ей доступ к деревьям и к когтеточке. Ну а с некоторыми издержками воспитания придется смириться.

Регулярное подстригание когтей – неплохой прием, но хлопотный. И годится только для домашней кошки. На улице кошка с «маникюром» не сможет защититься от врагов или залезть на дерево.

Есть еще один способ – удаление ногтевых фаланг. Некоторые ветеринарные клиники с энтузиазмом предлагают эту услугу. После такой варварской операции у бедного животного когти больше не вырастут никогда. И пушистый питомец вынужден будет стать пленником вашего дома навеки. Оказавшись на улице, такая кошка упадет с первого же дерева или забора, на который запрыгнет, а каждая ворона ее сможет обидеть. Хотя, конечно, дорогая мебель будет в полном порядке.