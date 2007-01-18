А мне это надо?

Д ействительно, йогуртов, фругуртов и прочих ­«йогуртеров» производится предостаточно. Они вкусные и питательные, но не все эти продукты содержат живые йогуртовые культуры, из-за которых-то и полезен йогурт. В молочнокислых продуктах длительного хранения полезных живых организмов практически нет, хотя реклама и пытается уверить в обратном. Да и, скажем прямо, имеем мы с вами основания не доверять информации о сроке годности продуктов.

Йогуртница может заинтересовать приверженцев натурального питания. Производители йогуртов не всегда честно указывают состав продукта. Выяснилось, например, что даже в детские творожки и йогурты добавляли крахмал, не считая обязательным информировать о том потребителей. Детишки наедали на йогуртах щечки, а родители лишались возможности контролировать потребление детьми углеводов.

В электрической йогуртнице полезный продукт готовят из молока и закваски. И качество вашего самодель­ного йогурта будет зависеть только от используемого молока и закваски . И это самое ценное! А модели йогуртниц в основном отличаются только объемом стаканчиков – одна литровая емкость или несколько стаканчиков обычно по 125 г. Для закваски можно использовать живой биойогурт.

Нелишней окажется йогурт­ница на даче и в деревне – особенно если корова или коза близко, а продуктовая лавка далеко.

Места йогуртница занимает мало, а пользоваться ею просто – были бы молоко, закваска да электричество.

Делаем сами

Возьмите литр свежего молока, а лучше деревенского. Прокипятите, остудите. Добавьте 150 граммов йогуртовой закваски и 50 граммов сухого молока. Поставьте в йогуртницу на 8-10 часов. Готовый продукт уберите в холодильник на ночь. Утром добавьте любой вкусный наполнитель, например взбитые миксером ягоды или измельченные ананасовые кубики. Пусть постоит. Через два часа готов вкуснейший йогурт или чудесный крем.